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陳吉仲嗆告「散佈萊豬副作用影片」　江啟臣：先提告路透社

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記者羅婉庭／台北報導

國民黨日前在臉書分享一段豬隻使用瘦肉精後因強烈副作用受苦的影片，農委會大力駁斥，稱是造假，要求立即下架否則提告。對此，國民黨主席江啟臣12日指出，這段影片是動物展望組織(Animal Outlook)、路透社及台灣NGO組織使用過、證實過的，農委會也應該向他們提告。

國民黨前天在臉書發布一段20秒影片，畫面中豬隻不斷顫抖、情緒躁動，指瘦肉精讓豬隻出現副作用。農委會防檢局昨表示，該影片來自美國探討豬隻屠宰流程，內容未提及瘦肉精，已依據散布謠言將「國民黨臉書」簽文移送中正二分局。

對此，江啟臣上午出席「總理誕辰155週年暨建黨126週年黨慶獻花致敬儀式」後受訪表示，政府不適宜就算了，也不讓人質疑，標準的就是「用國家機器殺人」，讓人民沒有講話的權利，這跟過去一樣，讓人民產生寒蟬效應。

江啟臣指出，殘害人健康還要把人民關起來，一個獨裁的政府竟然要把捍衛人民健康的人關起來，把大家都關起來就好了，但是把大家都關起來人民就健康了嗎？讓人民沒有任何講話的聲音，面對質疑不解釋，直接叫你閉嘴，這就是現在的蔡政府，如同農民所說，「台灣豬都不吃，為什麼台灣人要吃，這是什麼政府？」
 

▲江啟臣受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

▲江啟臣受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

針對農委會回應影片下架就不提告，江啟臣回應，如同陳吉仲所說，「就去上網Google！」，這是國際動保組織用過的影片，是台灣NGO使用過的影片，更是路透社證實過的屠宰場，若有問題，請把他們都提告，現在的政府只是會告人、會關人民嘴巴、限制新聞自由的政府，從這件事情可看出政府的心態，一黨獨大、殘害民主、殘害人民健康，只想要用國家機器關人民嘴巴。

國民黨昨天也說明過，臉書上所發佈影片，原始出處為動物展望組織(Animal Outlook)，於2015年11月11日在youtube上公布之影片。

國民黨強調，瘦肉精對豬隻存在副作用，是經過科學實證的事實：包括美國農業部（USDA）贊助普度大學（Purdue University）的研究顯示，餵食瘦肉精的肉豬，大腦化學作用會產生變化，攻擊性增加，更容易去咬、追逐同伴。

國民黨指出，美國FDA在2006年已經警告：萊克多巴胺可能增加豬隻在驅趕過程中受傷及肌肉無力的數量。此外，解剖豬隻屠體發現，高劑量的萊克多巴胺會降低骨骼總重量、磷等礦物質濃度，使骨骼變得脆弱。上述事實都經專業科學驗證，陳吉仲卻用繪聲繪影的低級手法來混淆是非，只會強化人民反對萊豬進口的意志。

此外，國民黨質疑，既然陳吉仲表示「萊劑用在養豬上對於豬隻的影響，全世界有許多相關文獻，大多數認為正常」，且陳吉仲一再向國人保證萊劑安全容許量以下的安全性，國民黨要請問陳吉仲，「若豬隻用萊劑安全無虞，為何國內遲遲不開放使用？」，陳吉仲一再為瘦肉精豬肉背書，農委會卻禁止國內使用瘦肉精，陳吉仲難道不覺得自我打臉、自相矛盾？

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