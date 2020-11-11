坦言絕不吃美豬　蔡其昌：如果我當委員必強力要求落實標示

▲立法院副院長蔡其昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對萊克多巴胺美豬開放進口議題，國民黨已8度占領議場主席台，杯葛行政院長蘇貞昌施政報告及備詢。對此，立法院副院長蔡其昌11日表示，國民黨的論述在美豬美牛議題上問題一大堆，在未來，落實管理才最重要，要讓民眾知道美豬很難吃。另外，他也坦言他絕對不吃美國豬，不過原因非萊克多巴胺對他有影響，而是好不好吃的問題。

蔡其昌11日上午接受廣播專訪時表示，在預算報告、紓困報告之後，國民黨就不讓蘇貞昌做施政報告，不知道國民黨作為最大在野黨思維是什麼？他們可以對含萊克多巴胺美豬表達不同看法，但占據議場不進行施政報告，這思維他不是太懂。

蔡其昌指出，他今天沒有站在民進黨立場，而是站在好心人立場講話，國民黨論述在美豬美牛議題上問題是一大堆，當時民進黨占據主席台抗議美牛議題時，聯合國沒有標準，但當聯合國國際食品法典委員會（CODEX）公布萊克多巴胺容許劑量，民進黨接受這個標準後就自己撤退，還不是被國民黨清場 。

蔡其昌認為，立委最重要的工作就是在質詢上監督，如果有不同意見，就是把官員問倒，才能展現在野黨監督能力跟實力。現在不讓蘇貞昌報告，而憲法法定這次會期時間到12月31日止，若不讓立委質詢、監督，他不知道立委到底選出來要做什麼。

被問到為什當時前總統馬英九執政時，採美豬美牛分離？蔡其昌指出，當時思維上，馬英九認為台灣人食用豬肉量比牛肉大，所以把美豬美牛分離，「民進黨當時也是支持啊」。他繼續說，可是事實上，從那時候到今天為止，甚至是未來，只要後端做好管理，「美國豬肉太難吃，美國牛肉太好吃」，現在請客請吃澳牛人家還會罵你。而美牛一樣含有萊克多巴胺，在馬英九開放後，台灣人都已經吃那麼多年，所以國民黨論述上，如果要反萊克多巴胺，邏輯上應該豬牛一起反。

他強調，在未來，管理才是重要的，要讓消費者知道這是美國豬肉，很難吃、含有萊客多巴胺。如果他當委員，他一定會在質詢台上，強力要求、監督怎麼落實標示、怎麼落實分類、進出口怎麼管理。

另外，蔡其昌也坦言，「我吃美國牛，絕對不吃美國豬」，不是他反美、意識形態，也不是萊克多巴胺對他有影響，而是因為好不好吃的問題。