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「萊劑」廠商前員工：瘦肉精副作用似安非他命　原廠提醒戴N95

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記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引起食安疑慮。曾任職生產萊劑的禮來公司（Eli Lilly and Company）獸醫師程嘉華揭露，萊劑對動物有明顯危害，2020年6月美國動物法律保護基金會（ALDF）對萊劑發表最新聲明，內容稱萊劑具有類似搖頭丸和安非他命的影響，並要求聯邦食品藥物管理局（FDA）儘速依職權立即暫停批准將萊克多巴胺用於豬和牛飼料

▲▼美國動物法律保護基金會（ALDF）對萊劑發表聲明，要求聯邦食品藥物管理局（FDA）儘速依職權立即暫停批准將萊克多巴胺用於豬和牛飼料。（圖／翻攝ALDF網站）

▲美國動物法律保護基金會（ALDF）對萊劑發表聲明，要求聯邦食品藥物管理局（FDA）儘速依職權立即暫停批准將萊克多巴胺用於豬和牛飼料。（圖／翻攝ALDF網站）

程嘉華10於民間反瘦肉精聯盟的記者會上表示，萊劑具多重風險，原廠標籤清楚告知，請心血管患者要避免暴露與接觸，不可用於人類，更要避免孩童碰觸，使用時要穿防護衣、N95等級口罩等，以免因為碰到微量的萊劑而引起身體不適的反應。

程嘉華並指出，國際食品法典委員會（CODEX）以ppb作為世界殘留容許量標準，但台灣卻用ppm，兩者差了1000倍，她忍不住痛斥政府不顧人民食安，「要開放就不該偷機取巧，應該要依世界標準！」

高雄榮總台南分院精神科前主治醫師蘇偉碩日前也於立法院公聽會指出，美國消費者聯盟在2012年就要求美國食品藥品監督管理局（FDA）把瘦肉精下架，而且美國研究發現，因為瘦肉精影響，牛隻死亡率增加91%，豬隻的攻擊性增加，對胎兒腦神經有影響，美國8歲兒童自閉症類群確診率攀升。

蘇偉碩表示，開放萊克多巴胺的行政命令完全牴觸食安法和行政程序法，應該要立即收回違法的命令，立法院應該決議通知衛福部廢止開放萊克多巴胺的行政命令，衛福部則應該立即更正「食品風險評估諮議會設置辦法」，將進行風險評估的法定職權還給食品風險評估諮議會，再依法進行萊克多巴胺的食品風險評估。

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