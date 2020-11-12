萊豬增列貨號不利談判？柯文哲：主權國家不是完全聽對方

▲台北市長柯文哲出席行政院院會後受訪。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

蔡英文政府宣布將在明年元旦放寬含萊克多巴胺美豬進口標準。台北市長柯文哲12日親自到行政院，呼籲中央做到「源頭管理、明白標示」，加強民眾風險溝通，並提出「強制標示含有萊克多巴胺」、「公布源頭管理及邊境管理流程圖」、「進口豬肉萊克多巴胺殘留容許量應比照CODEX限量標準」、「使用『追溯追蹤管理資訊系統』產製QR code」等，4點建議。

會後柯文哲受訪時表示，自己不是來吵架，用理性、務實的態度提出含有瘦肉精美豬進口台灣的爭議，「反正剛才都有錄影，到時候行政院放給你們看就好，很平順啦」；至於行政院長蘇貞昌的回應，柯說，蘇院長也說既然，柯市長是一個專業意見，就請衛福部跟農委會參酌，看怎麼解決。

「瘦肉精美豬問題過去誰執政誰就贊成、誰在野誰就反對，搞到最後他已經不是安全的問題，變成安心的問題。」柯文哲表示，自己做為地方首長同時也是醫學專家，今天就用很科學的態度處理這問題，「2個原則，源頭管理、明白標示」。

柯文哲說，具體建議就4項，既然codex的標準是10個ppb，那就不要寫0.01ppm就改成0.010ppm，不要留下一個台灣故意要放水的口實，不必要。第二，源頭管理，台灣做為進口國家，「當然有權利要求生產國一些標準，比方說飼料濃度要用多少、屠宰前要停藥幾天，這我們可以要求啊！」

第三點則是明白標示。柯文哲說，如果在美國賣豬肉都可以標示萊克多巴胺，「有什麼問題在台灣賣豬肉不用標？你就明白標示」，且在進口的貨物有含萊克多巴胺的豬肉就給他另外一個稅號，這樣就解決了。

第四點，既然在中央政府有追溯追源管理資訊系統，這批貨物給他一個QR Code，只要貨物有QR Code，後續在流動的時候，向台北市政府就有石材登錄系統，就很容易溯源。

柯文哲強調，政府還是有一定公權力，進口到台灣含有瘦肉精的豬肉要在理論上是足夠安全的，但我們沒有說要無限上綱，在合理安全範圍內。明白標示的意思就是說，民眾都知道這是含有瘦肉精的豬肉，要買就買、不買就算了，這叫自由選擇權利，「我們不希望人民沒有選擇的權利，所以我跟蘇院長說，這麼簡單的問題何必搞到社會動盪不安，不需要，理性務實態度把問題解決掉」。

但在貨號、稅號標記的部分，經濟部長王美花、衛福部長陳時中皆以談判因素反對？柯文哲說，不管是歐盟或中國，都是含有萊克多巴胺根本就不給進口，「人家國家都可以說含萊克多巴胺不給你進口，我現在是說允許你進口，你標示，哪一個比較合理？」；柯文哲強調，做為一個主權國家，不是說完全聽對方的，「如果連中國、歐盟都這樣，我們有什麼理由不行？我們還退一步，允許你進口只是要標記」。