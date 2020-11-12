陳吉仲要告國民黨！藍委喊「把我們關起來」嗆防檢局廣告預算全刪

▲江啟臣認為，政府責任是解釋、說明，不是叫人民「shut up」。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今繼續審查110年度中央政府總預算案關於行政院農業委員會及所屬單位預算部分（處理）二天一次會。藍、綠立委為國民黨在臉書轉發豬隻因萊克多巴胺（瘦肉精）副作用飽受折磨影片槓上。綠委批國民黨造假習慣，藍委站上發言台狂喊「把我們關起來」，直言要刪光防檢局預算，險爆衝突。

國民黨立委林為洲認為農委會、防檢局沒查證，完全「膝蓋式反應」馬上提告，影片查證是2015年在美國明尼蘇達州QPP屠宰場，該場有餵瘦肉精，大陸看到影片也去查廠，後來也不被許可輸入。藍委翁重鈞說要再轉發一次，屬於公共政策討論是正、反雙方提出很多意見，溝通尋求共識，防檢局7千多萬的廣告宣導政策，搞不好是所有機關中費用最多的，如果用告的才能查出真相，那把預算刪除，一定要把移送他們，看誰對誰錯，假設因為這樣被判罰金也覺得光榮。藍委林奕華說，自己也有轉貼此影片，歡迎把她移送。

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▲林為洲認為農委會、防檢局沒查證，完全「膝蓋式反應」。（圖／記者許展溢攝）



綠委陳亭妃當場要求播3分鐘影片讓大家再看一次。綠委莊瑞雄表示，影片是講屠宰方式不人道，是否要改進，結果國民黨隨便講吃瘦肉精才會這樣，用移花接木，就像去年有柚子造假事件，今年是豬，農委會立場怎可能放任不實影片傳播，接著酸防檢局也不用告，直接說藍營造假就好，還要陳吉仲不要這麼生氣，因為去年到現在都造假習慣了。

藍委鄭麗文回嗆「你們才造假專家」 說，防檢局都證實該影片是美國屠宰場，從頭到尾沒造假，該廠就是有使用瘦肉精，若不去查廠，怎會看到這些景象？難道如此高污染的豬肉可以進來？屠宰過程符合台灣標準？內臟對美國是廢棄物是垃圾，處理過程沒衛生標準，這種現象不用調查到底，任何豬隻的瘋狂行為誰敢保證都無關？

▲藍委齊喊「把我們關起來」。（圖／記者許展溢攝）



國民黨主席江啟臣怒轟，防檢局行銷廣告預算7千多萬，不好好做防檢工作，拿來告人民，執政黨拿公帑告在野黨，很厲害、偉大，有種拿自己錢來告，憑什麼政府可以下令，人民不能質疑，到底是什麼民主？過去人民被用社會秩序維護法移送的有幾百件，成立卻只有個位數，擺明想要用提告讓在野黨和人民禁聲，讓大家不敢質疑，還拿公帑來告說假消息要關3天， 如果關3天能解決瘦肉精，那就「把我們關起來」，重申政府責任是解釋、說明，不是叫人民「shut up」。

農委會主委陳吉仲回應，萊豬相關議題屬於公共政策，很樂意說明，完全尊重各自立場，農委會也會將掌握到各國或台灣的資訊說明，強調「沒拿公共議題用法律工具對付」。3分鐘影片是國民黨擷取16秒，原意是強調屠宰過程要人道， 卻變成沒出現過的瘦肉精，呈現事實不同，當然認為就是不實影片，也沒主動說要提告，只希望盡快下架。

▲主席賴瑞隆最後宣布休息朝野協商。（圖／記者許展溢攝）



藍委此時嗆，防檢局聲明就是寫著「移送」字眼，陳吉仲說，影片下架就不會移送，明明知道今天要審預算，怎麼會無緣無故去製造不必要的紛爭。這讓江啟臣不滿，現在說「若不怎樣就不移送」，擺明是恐嚇行為。藍、綠立委吵不停，最後主席賴瑞隆宣布休息，進行朝野協商，下午1點30分再繼續。