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外交部駁我主動開放萊豬　蔡壁如挺高嘉瑜：這種政府令人不恥！

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▲▼立法院時事堵訪 朝野協商紓困特別預算第二次追加預算案 出席立委柯建銘 鄭運鵬 蔡壁如 王婉諭 陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡壁如。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

針對萊豬開放議題，外交部次長曾厚仁日前接受民進黨立委高嘉瑜質詢時表示，「這是我方就整體國家利益做考量」開放萊豬，內容傳上網後引起議論，外交部也發聲明駁斥。對此，民眾黨立委蔡壁如痛批，高嘉瑜質詢跟大內宣的風向不對，就要求媒體配合蔡政府進行新聞的全面消毒和控制，「這種政府令人不恥！」

高嘉瑜11月2日於外交國防委員會質詢提到，當初決定開放萊豬，是美主動還是我方主動？曾厚仁說，「這是我方就整體國家利益做考量」，美國兩黨，都表示支持歡迎，拜登也很歡迎。

針對媒體報導、網路議論的部分，外交部特此澄清報導及網路謠傳刻意誤導民眾，與事實不符。外交部表示，曾政務次長當日在回應立法委員提問時，已明確澄清「這是我國政府針對整體國家利益做出的考量，外傳我方對川普政府拋出善意的說法並不正確，事實上我國政府宣布該項政策後，立即接獲美國跨黨派的公開支持」。

蔡壁如11日指出，民主時代和獨裁威權政體不同，政府不能直接用槍桿子控制新聞媒體，但各部會的媒體採購預算，也會發揮很大的「大內宣」效果，並間接而隱性的讓媒體自我審查，主動限縮對政府的監督，這就是「獨裁者的進化」。

蔡壁如認為，後疫情時代民間產業緊縮媒體廣告預算，政府部門的媒體採購成為各媒體最大廣告經費來源，就掐住媒體的咽喉。如今，外交部一紙行政函文，就要求媒體「更正」政務官在立院的發言與事實，蔡壁如重批，這將是對新聞自由的極大威脅。

蔡壁如表示，如果真相要被政府掩蓋，真相就需要民眾站出來，並呼籲11月22日全民站出來，走到凱道向執政者表達人民真實的聲音。

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