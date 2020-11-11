外交部未否認主動開放萊豬　李來希痛批：自我作賤的政策

▲李來希。（資料照／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前於外交國防委員會質詢萊豬議題時，提到開放萊豬是否為我國主動，外交部次長曾厚仁未否認，並表示「考量國家整體利益做的決定」，意外引發網路輿論。對此，全國公務人員協會前理事長李來希在臉書批評，原來允許萊豬進口是一個自我作賤的政策。

高嘉瑜11月2日於外交國防委員會質詢提到，當初決定開放萊豬，是美主動還是我方主動？曾厚仁說，「這是我方就整體國家利益做考量」，美國兩黨，都表示支持歡迎，拜登也很歡迎，而高嘉瑜也質疑，所以是我方主動拋出善意，但那時候是善意是做給川普，之後換拜登當總統，這樣的善意是不是會變惡意。

消息一出後引發討論，李來希11日在臉書批評，原來允許萊豬進口是一個自我作賤的政策，喪權辱國莫此為甚，舔美舔到這種程度，真是開了眼界，不惜介入美國選舉，甘冒干涉他國內政的危險選邊站，結果滿盤皆輸，全體國人因此要犧牲健康，替這個無能政權的錯誤決策背書？是可忍孰不可忍。

李來希怒轟，蔡英文還要嘴硬，說甚麼沒有選邊站，事實俱在還要嘴硬，還要硬拗，真想罵髒話，「真她XX的！」

不過，針對媒體報導、網路議論的部分，外交部特此澄清報導及網路謠傳刻意誤導民眾，與事實不符。外交部表示，曾政務次長當日在回應立法委員提問時，已明確澄清「這是我國政府針對整體國家利益做出的考量，外傳我方對川普政府拋出善意的說法並不正確，事實上我國政府宣布該項政策後，立即接獲美國跨黨派的公開支持」。