▲衛福部8項萊劑美豬牛行政命令，11:30全案保留送院會審查。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

蔡英文政府8月未繞過議會宣佈開放萊劑美豬、30月齡以上美牛引發爭議，立法院衛環會聯席5委員會審查萊劑美豬牛進口8項行政命令，歷經一個多月審查，全案在今（12）日上午11時30分全數保留送交院會處理，102項委員提案在朝野協商後，也提報院會討論，但需先經黨團協商。

衛福部8項行政命令包括「動物用藥殘留標準」、「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」、「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」、「散裝食品標示規定2案」、「廢止散裝食品標示相關規定」、「包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」、「直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」。

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立法院衛環會與經濟、教育等5委員會於10月初召開聯席會議，逐條審查8項行政命令，但審查進度緩慢，直到11日散會前才審完第三案。

召委蔣萬安當日宣布，四到八案將一併發言討論，今（12）日續審時，所有委員終於在11時20分完全發言，由蔣萬安宣佈休息，引發現場綠委不滿，但經國民黨團總召林為洲與民進黨總召柯建銘7分鐘協商後達成共識，蔣萬安於11時28分宣佈委員提案保留，送院會協商；11時30分再宣布102項委員提案也需提報院會討論，但須先經黨團協商。