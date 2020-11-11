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影／瘦肉精副作用20秒影片瘋傳　陳吉仲稱造假...國民黨公佈來源狠打臉！

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記者羅婉庭／台北報導

國民黨10日晚間在臉書轉發一段豬隻因萊克多巴胺副作用飽受折磨的20秒影片 ，包含呼吸加快、肌肉顫抖，甚至因為熱衰竭而倒下。對此，農委會主委陳吉仲卻稱是不實消息，遭到國民黨公布來源打臉，該影片是由動物展望組織(Animal Outlook)在2015年底所發布。

國民黨在臉書發出豬隻受苦影片抨擊政府執意開放萊豬政策，指出這種不人道的飼養方式，豬不能吃，人更不能吃，歐盟能夠拒吃，中國大陸能夠拒吃，全球有160個國家都能夠拒吃，不顧人民的政府沒有資格替我們做決定，不顧食安的政府沒有資格替我們的下一代做決定。

隔日一早，農委會主委陳吉仲受訪時指出，國民黨臉書發佈之有關萊豬影片是不實消息，國民黨立即反駁，該影片引用自國際動保團體所發佈影片，並非國民黨自製，「陳吉仲質疑影片造假，難道是質疑國際動保團體公信力？」

國民黨強調，陳吉仲刻意拿網路上不實的小豬顫抖影片來類比國民黨所引用的真實影片，根本是蓄意混淆視聽，國民黨強烈譴責。

國民黨說明，臉書上所發佈影片，原始出處為動物展望組織(Animal Outlook)，於2015年11月11日在youtube上公布之影片。Animal Outlook發布之影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=XPGIMCmpfxU&feature=youtu.be

國民黨強調，瘦肉精對豬隻存在副作用，是經過科學實證的事實：包括美國農業部（USDA）贊助普度大學（Purdue University）的研究顯示，餵食瘦肉精的肉豬，大腦化學作用會產生變化，攻擊性增加，更容易去咬、追逐同伴。

國民黨指出，美國FDA在2006年也已經警告：萊克多巴胺可能增加豬隻在驅趕過程中受傷及肌肉無力的數量。此外，解剖豬隻屠體發現，高劑量的萊克多巴胺會降低骨骼總重量、磷等礦物質濃度，使骨骼變得脆弱。上述事實都經專業科學驗證，陳吉仲卻用繪聲繪影的低級手法來混淆是非，只會強化人民反對萊豬進口的意志。

此外，國民黨質疑，既然陳吉仲表示「萊劑用在養豬上對於豬隻的影響，全世界有許多相關文獻，大多數認為正常」，且陳吉仲一再向國人保證萊劑安全容許量以下的安全性，國民黨要請問陳吉仲，「若豬隻用萊劑安全無虞，為何國內遲遲不開放使用？」，陳吉仲一再為瘦肉精豬肉背書，農委會卻禁止國內使用瘦肉精，陳吉仲難道不覺得自我打臉、自相矛盾？

▲▼立法院經濟委員會 農委會主委陳吉仲 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

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