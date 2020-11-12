高市議會通過瘦肉精零檢出...民進黨氣炸　鄭照新：陳其邁說清楚！

▲高雄市長陳其邁。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市議會11日審查食品安全衛生管理自治條例修正案，明定高雄市所有肉品中，瘦肉精都要零檢出，最後在國民黨團多數優勢下通過。不過，民進黨團指責國民黨團把科學問題政治化，要國民黨團向市民道歉。前高雄新聞局長、國民黨文傳會副主委鄭照新12日要求高雄市長陳其邁說清楚，是否同意民進黨團說法？

鄭照新在臉書抨擊，高雄市民進黨團居然認為捍衛市民健康要向市民道歉？那犧牲市民健康反對瘦肉精條例豈不是要切腹了？是非要分明。

鄭照新說，高雄民進黨團擺明不讓市民吃到瘦肉精就不開心，這樣公然挑戰市民的集團，沒有市長做後盾怎麼敢？要求陳其邁市長說清楚，是否同意民進黨團說法？

鄭照新最後也用標籤寫下，「而且聽說這不就是邱俊憲議員在過程中要求的嗎」、「那民進黨團應該去罵邱議員啊」、「感謝邱俊憲議員」、「民進黨的良心」。

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