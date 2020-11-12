政院酸柯文哲「牛肉麵節冠軍用萊牛」　北市怒批「國家機器」

▲2020台北牛肉麵節冠軍使用美牛。（圖／行政院提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲12日親自到行政院，呼籲中央針對萊豬做到「源頭管理、明白標示」，並提出4點建議，結果被行政院以「台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛」為由回應。對此，台北市政府產發局長林崇傑表示，牛肉麵廠商非常錯愕，「就這樣被國家機器這樣處理。」

柯文哲12日上午赴行政院提臨時動議，籲請中央做到「源頭管理、明白標示」，結果行政院發言人丁怡銘回應，台北市的牛肉麵節，「今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛」，證明只要符合聯合國的標準，安全就不會有問題，「如果萊克多巴胺有問題，我相信台北市也不會由副市長親自去頒獎。」

對此，台北市議員應曉薇12日在台北市議會總質詢時表示，台北市辦牛肉麵節錯在哪？北市一直提的是豬肉，但行政院卻回牛肉，認為這個事情柯文哲應該硬起來，「扯到牛肉麵節幹什麼？」

而林崇傑則說，自己覺得這個新聞很奇怪，已經要求牛肉麵協會跟廠商，應該召開記者會，對行政院提出嚴厲抗議，第一，進口的美牛來自於國家開放進口進來，且沒任何證據是萊牛，不能在沒任何資料顯示下，直接灌不當說法，中午他們也立即跟廠商聯絡，對方也很錯愕，不曉得是萊牛，「就這樣被國家機器用這樣處理，他們非常錯愕。」