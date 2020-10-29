　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

房仲小廣告亂貼最高罰6千　可處電話號碼停話一年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲隨意貼、綁廣告，依照廢棄物清理法第27條相關規定，可處1,200至6,000元罰鍰，也會將公開之電話依據電信法處以停話6個月到12個月處理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣環境保護局2020年度巡查清除違規廣告數達9萬張、裁處案件達84件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣環境保護局2020年度巡查清除違規廣告數達9萬張、裁處案件達84件；環保局指出違規小廣告清除、取締一直是雲林縣環境重點維護工作之一，為提升環境整潔，將持續加強巡查、取締工作，堅決不允許市容遭受破壞。

環保局長鄭育麟表示，環保局與各鄉鎮市公所為加強環境維護工作，持續加強環境整理與違規小廣告清除、取締工作，尤以本縣房仲業者為促銷或廣告產品，常於變電箱、電線桿、行道樹、圍牆、路燈等張貼違規小廣告，嚴重影響市容與觀瞻。

依照廢棄物清理法第27條相關規定，可處1,200至6,000元罰鍰，也會將公開之電話依據電信法處以停話6個月到12個月處理，房仲業者若未依不動產經紀業管理條例於廣告物標註經紀業者名稱，最重可處6萬至30萬元罰鍰。

環保局鄭局長指出，隨意張貼違規小廣告除造成環境整潔觀感不佳外，也耗費大量人力進行清除工作，敬請業者與民眾一同愛護雲林環境，切勿隨意張貼違規小廣告以身試法，如經勸導仍執意未改善者，情節嚴重者將依法開罰裁處。

▲隨意貼、綁廣告，依照廢棄物清理法第27條相關規定，可處1,200至6,000元罰鍰，也會將公開之電話依據電信法處以停話6個月到12個月處理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲隨意貼、綁廣告，依照廢棄物清理法第27條相關規定，可處1,200至6,000元罰鍰，也會將公開之電話依據電信法處以停話6個月到12個月處理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►完全不用擔心肌膚長痘

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►雲林7月大男嬰頭骨破裂慘死！生母男友「才照顧2天就下毒手」　

►一年花400萬防治獼猴仍入侵校園　張麗善發早餐安慰學生

►雲林地政處2官員涉收賄！工程完工續攤喝花酒　聲押獲准

►雲林驚爆賣職缺！「公所清潔隊員賣150萬」北港鎮長羈押禁見

ET快訊
快訊／法國爆恐攻多人死傷！　1男遭「斬首」陳屍教堂
好市多買牛奶「忘了搖一搖」　她回家崩潰！一票人遇過：真可怕
全聯「超級週年慶」開跑　逾300款商品買1送1
不是溺水致死　朱冠甍遺體相驗結果出爐！妻靈堂心碎痛哭
快訊／台大教授陳屍研究室辦公桌　享年50歲
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

利卡夢梅之宴GAYA音樂會31日登場　小提琴神童與交響樂深琴對話

揪甘心！感念警察辛勞　苗栗市公所砸50萬贈119件防寒大衣

東大附小美術班50位學童齊力彩繪　「台東印象20景」完成

紅葉精神再現！青農籌裝備助關山工商...挑戰總統盃制霸

房仲小廣告亂貼最高罰6千　可處電話號碼停話一年

願愛心永不被澆熄　中興獅子會為台東榮院撐傘

台中捷運18站唯一商圈　天津商圈街頭時尚快閃秀萬聖夜登場

這是我畫的！轉角遇到藝術　50學童彩繪牆面勾勒台東印象20景

身障國民運動會將至　雲林縣長張麗善為雲林隊授旗打氣

迎接高麗菜盛產　雲林縣長張麗善大啖火鍋推廣

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

罕見！「雲豹甲車」現身北市街頭 警車護送開道為「戰備周」準備

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

苗栗男推輪椅過馬路…衝太快！阿嬤彈出「正面著地」

傻柯基一頭撞上玻璃「懷疑汪生」　呆萌模樣老爸噴笑：抱歉沒教過

內湖捷運站驚現「剪髮變態魔」！女子摸頭抓下一撮斷髮：驚悚炸裂

利卡夢梅之宴GAYA音樂會31日登場　小提琴神童與交響樂深琴對話

揪甘心！感念警察辛勞　苗栗市公所砸50萬贈119件防寒大衣

東大附小美術班50位學童齊力彩繪　「台東印象20景」完成

紅葉精神再現！青農籌裝備助關山工商...挑戰總統盃制霸

房仲小廣告亂貼最高罰6千　可處電話號碼停話一年

願愛心永不被澆熄　中興獅子會為台東榮院撐傘

台中捷運18站唯一商圈　天津商圈街頭時尚快閃秀萬聖夜登場

這是我畫的！轉角遇到藝術　50學童彩繪牆面勾勒台東印象20景

身障國民運動會將至　雲林縣長張麗善為雲林隊授旗打氣

迎接高麗菜盛產　雲林縣長張麗善大啖火鍋推廣

BMW X5 M、X6 M Competition限量特仕版「First Edition」

利卡夢梅之宴GAYA音樂會31日登場　小提琴神童與交響樂深琴對話

養5年整隻崩壞！「V臉美貓」400克↛胖到12kg　秀3倍大腫臉驚呆網

10歲男童全裸蹲路邊收書包　繼母怒吼閉嘴他哭喊「不要打了」

開店就客滿！台中人氣平價牛肉麵　肉塊大又Q、湯濃越喝越涮嘴

國台辦評江蘇台商檢測烏龍　陸委會：不應藉機政治口水

鋼軌頻斷遭疑技術斷層！台鐵稱「人力足夠」：養路機具113年到位

在公司上廁所「不能超過10分鐘」　大票員工淚+1：刷門禁卡計時

中信盃黑豹旗／北士商黃幼晴送2K再見三振　剛練投1月助勝南湖

中職／兄弟對味全熱身賽黃恩賜先發　張志豪歸隊中外野

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

地方熱門新聞

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

蔡育輝提案增訂食安條例一讀過關

國小女童站街頭拒上學　基隆暖警逗笑解心愁

陸軍關指部戰力保存戰備操演

中國附醫推中西合併療法　助換肝者顧「新肝」寶貝

未雨綢繆！　桃園進行水資源調度演練

台灣民眾黨將成立台南總服務處

彰化首座百貨公司來了　縣長證實

百年摸乳巷毀了！被噴漆：潮X屁孩

「彩券行女神」正臉曝…甜笑電暈建築工

朝天宮14天水陸普度大齋勝會　限定口罩亮相

7人2車夜遊溯溪！他目睹滅頂嚇慘

《十二碗菜歌》桃園場　免費看免費吃

高麗菜盛產　張麗善大啖火鍋推廣

更多熱門

相關新聞

遏止爐碴填埋農地　綠委提《廢棄物清理法》修法草案

遏止爐碴填埋農地　綠委提《廢棄物清理法》修法草案

台灣多處有爐渣廢棄物問題，引發各界關注。立委洪申翰今（8日）指出，事業廢棄物的去化問題，以及管理裁罰手段，確實存在制度性的漏洞，目前已提出《廢棄物清理法》修法草案版本，將禁止爐碴掩埋土地入刑罰，並將提高相關罰鍰額度。

清潔隊掃又丟　彈菸姐全被錄

清潔隊掃又丟　彈菸姐全被錄

省1.2萬垃圾亂丟陽明山　他關1年2月

省1.2萬垃圾亂丟陽明山　他關1年2月

彰化區排亂倒垃圾　2周抓6件祭重罰　

彰化區排亂倒垃圾　2周抓6件祭重罰　

縣議員李建志入監喊「政治迫害」

縣議員李建志入監喊「政治迫害」

關鍵字：

房仲廣告廢棄物清理法雲林縣環境保護局

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

再嗆前妻！謝和弦認了：莉婭是我找來演出的

即／志航飛官殉職　「保護村民」把戰機開海上

玩手遊4小時連敗！高瘦男當場「肺炸開」倒地

媽媽男友是消防猛男！少女爬上他的床控性侵結果大逆轉

《超偶》張芸京爆「吞藥走絕路」

燦烈前女友爆：交往三年出軌10次

買7800元新鮮帝王蟹　驚見「滿滿的蟲蟲」真相曝

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

媳受虐10年…公婆死後想輕生　醫揭原因

燦烈前女友揭「南韓羅志祥」渣行

八三夭唱校園「摔麥又踩鼓踹」！

快訊／部落客松露玫瑰病逝

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

更多

最夯影音

更多
楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了
恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面