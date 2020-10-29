房仲小廣告亂貼最高罰6千　可處電話號碼停話一年

▲雲林縣環境保護局2020年度巡查清除違規廣告數達9萬張、裁處案件達84件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣環境保護局2020年度巡查清除違規廣告數達9萬張、裁處案件達84件；環保局指出違規小廣告清除、取締一直是雲林縣環境重點維護工作之一，為提升環境整潔，將持續加強巡查、取締工作，堅決不允許市容遭受破壞。

環保局長鄭育麟表示，環保局與各鄉鎮市公所為加強環境維護工作，持續加強環境整理與違規小廣告清除、取締工作，尤以本縣房仲業者為促銷或廣告產品，常於變電箱、電線桿、行道樹、圍牆、路燈等張貼違規小廣告，嚴重影響市容與觀瞻。

依照廢棄物清理法第27條相關規定，可處1,200至6,000元罰鍰，也會將公開之電話依據電信法處以停話6個月到12個月處理，房仲業者若未依不動產經紀業管理條例於廣告物標註經紀業者名稱，最重可處6萬至30萬元罰鍰。

環保局鄭局長指出，隨意張貼違規小廣告除造成環境整潔觀感不佳外，也耗費大量人力進行清除工作，敬請業者與民眾一同愛護雲林環境，切勿隨意張貼違規小廣告以身試法，如經勸導仍執意未改善者，情節嚴重者將依法開罰裁處。

▲隨意貼、綁廣告，依照廢棄物清理法第27條相關規定，可處1,200至6,000元罰鍰，也會將公開之電話依據電信法處以停話6個月到12個月處理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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