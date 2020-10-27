雲林地政處2官員涉收賄！工程完工續攤喝花酒　聲押獲准

▲雲林地檢署日前指揮調查局雲林縣調查站搜索張姓、陳姓公務員地政處辦公室。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府地政處張姓、陳姓公務員辦理農路、排水路等工程採購案件，涉嫌收受廠商賄賂、招待喝花酒，雲林地檢署檢察官黃立夫於9月28日指揮調查局雲林縣調查站偵辦，持搜索票搜索兩人於縣府辦公室等處所，並同步約談王姓、陳姓廠商等5 人到案，29日先將陳姓公務員聲押獲准，張姓公務員則於昨10月26日重裁羈押獲准。

雲林地檢署檢察官持臺灣雲林地方法院核發之搜索票，9月29日於地政處辦公室等處所，執行搜索及查扣相關證物，並傳訊被告即公務員陳男、張男2人及王姓廠商等人共5人到案；經偵訊後，認為其中公務員陳男、張男及一名陳姓廠商均犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串滅證之虞，諭知當庭逮捕並聲請羈押。

▲雲林地檢署檢察官9月28日指揮法務部調查局雲林縣調查站偵辦，持搜索票搜索張姓、陳姓公務員於雲林縣政府地政處辦公位置。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺灣雲林地方法院法官於9月29日，僅就被告陳姓公務員裁准羈押禁見，而張姓公務員及陳姓廠商則各交保10萬元。

檢察官認為張姓公務員及陳姓廠商所涉貪污治罪條例等案件，犯罪嫌疑重大，影響公務員清廉甚鉅，且被告等人於搜索前及搜索當日，即有勾串共犯、證人及滅證之情節，若無羈押、禁見，顯難續行偵查、審判及保全執行。

雲林地檢署於收到雲林地院之交保裁定後，當即向臺灣高等法院臺南分院提出抗告，經臺南高分院合議庭法官認為抗告有理由，裁定撤銷原審交保之裁定，發回雲林地院重裁。即指示雲林縣調查站調查官整理搜索所獲證據資料，並予以補強羈押之事實、理由，除提出書面之補充理由外，並於10月26日上午由檢察官黃立夫親自蒞庭說明案情及羈押之必要，終獲雲林地院裁准羈押張姓公務員及、陳姓廠商。

▲昨（26）日上午由檢察官黃立夫親自蒞庭說明案情及羈押之必要，終獲雲林地院裁准羈押陳姓廠商（黑衣）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，張姓、陳姓公務員多次與廠商相邀餐敘、續攤喝酒，且巧妙地於完工之後才受招待，是否收受現金賄賂等詳細內容，目前案件由雲林地檢署檢察官指揮法務部調查局雲林縣調查站，持續擴大偵辦，不排除有更多廠商涉案。雲林地檢署表示，檢察官將秉持勿枉勿縱，嚴速偵辦，以期肅清官箴。

▲雲林地檢署檢察官9月28日指揮調查局雲林縣調查站偵辦，持搜索票搜索雲林地政處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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