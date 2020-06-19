清潔隊員掃了又丟！　「彈菸姐」、「毀菸滅跡哥」全都被錄

記者唐詠絮／彰化報導

癮君子要注意了！彰化市清潔隊抓亂丟菸蒂，還將監視器畫面製作成宣導短片，畫面清楚可以看出「彈菸姐」隨地亂丟菸蒂，「毀菸滅跡哥」則是把菸蒂丟到水溝內，「菸蒂得來速哥」在車內抽菸，抽完將菸蒂丟出車窗外，全被拍得一清二楚，至今已取締開單告發70件，並依廢棄物清理法最高開罰6,000元。

▲彰化市清潔隊移動式監視器錄下亂丟菸蒂民眾。（圖／彰化市公所提供，以下同）

彰化市清潔隊從今年3月份起出動近60人次，輔導近300家連鎖便利商店、網咖及連鎖咖啡店等，尤其是彰化火車站站前廣場，但仍有許多民眾亂丟菸蒂的情形。林世賢表示，為維護環境整潔，特別引進高科技監視器，具隱密性、機動性、自動追蹤且畫質清晰讓癮君子亂丟菸蒂行為無所遁形，至今已稽查近70件。

市長林世賢表示，清潔隊非常辛苦，每天上午8點至下午5點30分派員打掃火車站前廣場及各主要道路，另於下午5點至夜間11點，派員在火車站前廣場熱點守候稽查，人力有限，遠遠追不上亂丟菸蒂的民眾，站前廣場、路面、側溝隨處可見被亂丟的菸蒂。

清潔隊長林群富表示，配合環保署政策輔導連鎖便利商店、網咖及連鎖咖啡店等騎樓店面業者暨民眾亂丟菸蒂違反環境衛生行為，公所宣導騎樓店面的業者應負起清除菸蒂責任，連鎖便利商店、網咖及連鎖咖啡店業者需在適當地點設置熄菸設施，維護周遭環境。

彰化市清潔隊指出，連鎖便利商店、網咖及連鎖咖啡店等騎樓店面店前或人行道，6月起列入優先稽查，稽查時發現有菸蒂、垃圾等廢棄物，則依《廢棄物清理法》規定，開罰商家1200元以上6000元以下罰鍰。

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