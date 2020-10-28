雲林7月大男嬰頭骨破裂慘死！生母男友「才照顧2天就下毒手」　

▲雲林縣東勢鄉本月初驚傳一名7個月大男嬰疑遭虐受重傷送醫不治，男嬰母親同居人潘男涉有重嫌，虐嬰事件目前全案交由雲林縣警察局台西分局偵辦中。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣東勢鄉本月初驚傳一名7個月大男嬰疑遭虐受重傷送醫不治；男嬰的黃姓生母雖供稱男嬰是因摔落床下受傷，但經解剖發現致命傷為顱骨骨折，頭部疑遭鈍器所傷，才確定此為兒虐的命案，男嬰母親同居人潘男涉有重嫌，其經查為通緝犯，直接發監執行，虐嬰事件目前全案交由雲林縣警察局台西分局偵辦中。

據了解，受虐死亡男嬰是今年3月中旬出生，10月8日黃女將男嬰送醫時向院方供稱，大約晚間8時男嬰喝完牛奶躺在床上休息，她晾個衣服回到房間就發現兒子摔到床下受傷，隨即與同居人潘姓男子開車到診所就醫。但男嬰因傷勢嚴重，由救護車從診所轉送到雲林麥寮長庚醫院急救，後來又轉診嘉義長庚醫院持續急救，搶救至同日晚間10時40分宣告不治。

嘉義長庚醫院通報後，嘉義地檢署檢察官會同法醫、員警於隔天（9日）進行相驗，當下查驗男嬰並無明顯外傷，為釐清死因，於14日解剖，發現致命傷為顱骨骨折，頭部疑遭鈍器所傷，這才確定此為一兒虐命案，全案交由雲林縣警察局台西分局偵辦。

檢方表示，男嬰致命傷為顱骨骨折，床與地面高度不高，且地面鋪有塑膠軟墊，不至於造成頭部重大創傷，且在房間內還採集到血跡反應，正進一步比對。檢警指出，男嬰陳姓生父與黃姓生母並未登記結婚，男嬰出生後原本由陳男照顧，後來陳男因涉及詐欺、酒駕案，入監服刑，黃女因還要照料2歲大的兒子，拜託娘家母親照顧，但因男嬰外婆10月6日有事，請黃女接回男嬰照顧2天，這才出事。

雲林地檢署表示，男嬰母親同居人潘姓男子供稱，10月8日晚間，男嬰哭鬧為制止其哭泣，將男嬰抱起丟向床舖，後來發現男嬰情況有異，趕緊叫來黃女查看並將男嬰送醫，否認持鈍器毆打男嬰。潘男因涉及詐欺案遭判刑3年而通緝中，躲藏在雲林縣，身份曝光後已被警方當場逮捕，已先發監執行，後續虐嬰案由檢警進一步調查釐清。

雲林縣社會處說明，虐嬰案生父陳男與生母黃女一家今年3月開案為脆弱家庭，原因為今年2月時黃女騎機車載近2歲的大兒子摔車，社工到醫院訪視才知道其家庭有經濟上困難，當時黃女肚子裡懷著案發男嬰，男嬰外公、外婆家庭與環境正常，現黃女2歲大兒子交由外公外婆扶養照顧，目前無安全疑慮，社會處將持續訪視關心。

▲雲林地檢署表示，潘男因涉及詐欺案遭判刑3年而通緝中，躲藏在雲林縣，身份曝光後已被警方當場逮捕，已先發監執行，後續虐嬰案由檢警進一步調查釐清。（圖／記者蔡佩旻攝）

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