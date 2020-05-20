貪省1.2萬清潔費冰箱泡棉亂丟陽明山　窮爸慘吃1年2月牢飯

▲陽明山花季每年都會吸引許多遊客。（圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

家境貧困的周姓男子去年5月26日將收購的冰箱拆解，把還有價值的廢五金變賣後，開車載著廢棄的泡棉前往陽明山，隨意傾倒在山坡地，省下1萬2000元的清除費用，結果被陽明山國家公園管理處人員抓包。由於這不是周男第一次亂倒廢棄物，基隆地院法官依違反廢棄物清理法，判他有期徒刑1年2月，全案仍可上訴。

判決書中提到，周男先是在某地收購一台被汰換的冰箱，接著拆除外殼的五金變賣、牟利，留下等同「垃圾」的廢棄泡棉，他不想額外給付1萬2000元的清除費用，2019年5月26日深夜11時許開車前往陽明山，找了一塊山坡地就將泡棉丟下，接著馬上駕車離去。

▲周男賣掉冰箱值錢的部分，其他的廢棄物就載到陽明山上丟棄。（示意圖／記者黃君瀚攝，與本案無關）

陽明山國家公園管理處人員發現，該山坡地有一塊長6公尺、寬3.5公尺的區域遭人亂丟垃圾，報警後調閱路口監視器畫面追查，這才揭穿周男的離譜行徑。

由於這不是周男第一次犯案，陽明山國家公園管理處要求嚴懲。基隆地院法官認為，他一時貪圖不法利益，所作所為可能影響山坡地的水土保持及水源涵養功能，但考量到上述行為並未真的導致水土流失，加上他是因為家庭經濟貧困，才會出此下策，還有兩名未成年子女需要扶養，最後依廢棄物清理法第46條第4款之非法清理廢棄物罪，判處有期徒刑1年2月，全案仍可上訴。