雲林驚爆賣職缺！「公所清潔隊員賣150萬」北港鎮長羈押禁見

▲北港鎮公所驚傳清潔隊開價150萬賣職缺，北港清潔隊長蘇志勇今遭聲押獲准。（圖／北港清潔隊／翻攝自北港鎮公所網站）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港鎮公所昨日遭雲林地檢署檢察官朱啟仁等12名檢察官以團隊辦案方式，指揮廉政署廉政官、調查局調查官及行政院環境保護署中區督察大隊及支援警力上百人，執行搜索鎮長、清潔隊隊長等人之住所、辦公處所計23處，依涉嫌貪瀆案經法院裁定鎮長蕭永義、清潔隊長蘇志勇、蔡姓及林姓鎮民等4人羈押、禁見。

雲林地檢署檢察官朱啟仁指揮廉政署中部地區調查組、調查局中部地區機動工作站組成專案小組，偵辦雲林縣政府北港鎮鎮長、清潔隊隊長等公務員涉嫌貪瀆案，歷經長時間蒐證，於昨（27）日朱啟仁等12名檢察官以團隊辦案方式，指揮廉政署廉政官60名、調查局調查官45名及行政院環境保護署中區督察大隊及支援警力，持搜索票，執行搜索鎮長、清潔隊隊長等人之住所、辦公處所，共帶回犯嫌29名、證人15名到案說明。

▲用120萬-150萬就能買到清潔隊隊員的正式職位。（資料照／記者季相儒攝）

檢方指出，鎮長蕭永義、清潔隊長蘇志勇、蔡姓商人及林姓女子等人，共同涉及對於職務上之業務行為，利用清潔隊隊員之正式職位，每員約120萬元到150萬元不等開價，約6、7組有送錢、面試就有錄取。藉以收受金錢賄賂及圖利，再由另蕭姓鎮民及許姓兄弟等人協助交付賄賂金錢；此7人均犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯、證人之虞，經雲林地檢署於10月28日凌晨向雲林地院聲請羈押禁見。

經雲林地院法官於今（28）日召開羈押庭訊問被告，並由雲林地檢署檢察官朱啟仁、郭智安等人蒞庭說明聲請羈押之事證及理由，經法院裁定被告鎮長蕭永義、清潔隊長蘇志勇、蔡姓商人及鎮民林女等4人羈押、禁見；而另負責交付賄賂金的蕭男以20萬元交保，許姓兄弟2人各以5萬元交保。

另檢察官訊問帶回之其餘人等後，雖認為所涉交付賄賂等案件之犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，業已於10月27日晚間、隔日28日凌晨，分別諭知1萬元、3萬元、5萬元、10萬元等金額讓10人交保候傳。全案現仍持續擴大深入追查，以釐清全案案情。

▲北港鎮公所驚傳清潔隊開價150萬賣職缺，鎮長蕭永義今遭聲押獲准。（圖／翻攝自Facebook／蕭永義）





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