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移動式錄影蒐證！彰化區域排水亂倒垃圾　2周抓6件祭500萬重罰　　

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▲區域排水被亂倒垃圾，彰化移動式錄影蒐證祭出重罰。（圖／彰化縣政府水資處提供）

▲區域排水被亂倒垃圾，彰化移動式錄影蒐證祭出重罰。（圖／彰化縣政府水資處提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣內區域排水時常遭民眾亂丟垃圾廢棄物，甚至還有整車傾倒，有如把排水當成自家垃圾場，彰化縣政府水資處架設移動式攝影機，單點2週就取締有6件，可依廢棄物清理法及水利法處罰，情節重大者處100萬以上500萬以下罰鍰，呼籲民眾發揮公德心勿貪圖一時方便傷了荷包。

▲區域排水被亂倒垃圾，彰化移動式錄影蒐證祭出重罰。（圖／彰化縣政府水資處提供）

從縣府公布的影片中可以清晰地看到，民眾開車暫停水防道路旁拋丟垃圾；還有開車經過時將垃圾隨手丟出，守法與環保意識薄弱，從4日開始錄影蒐證至今，短短2周已經有6件違法亂倒的情況發生。

▲區域排水被亂倒垃圾，彰化移動式錄影蒐證祭出重罰。（圖／彰化縣政府水資處提供）

水資處表示，縣府轄管218條區域排水居全國之冠，眾多排水系統反而成為環境死角，每年雖投入大量經費維護區排環境與垃圾廢棄物清理，但並沒有減緩亂丟行為，反而促使民眾有恃無恐，雖在重點區域排水設置告示牌(監視錄影中)並說明罰鍰金額，但仍有民眾無視警告，持續亂丟垃圾造成排水環境髒亂，甚至產生惡臭，嚴重影響附近民眾生活品質。

▲區域排水被亂倒垃圾，彰化移動式錄影蒐證祭出重罰。（圖／彰化縣政府水資處提供）

水資處強調，違規者依廢棄物清理法第50條規定處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰；情節重大者將可依水利法處100萬以上500萬以下罰鍰，縣府未來將持續增加易遭傾倒垃圾廢棄物地點之監控設備蒐證取締，嚴懲亂丟垃圾者，呼籲民眾發揮公德心，共同維護區域排水環境。

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