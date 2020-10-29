一年花400萬防治獼猴仍入侵校園　張麗善發早餐安慰學生

▲縣長張麗善今(29)日與林內鄉長張維崢帶早餐前往淵明國中關心慰問學童。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣私立淵明國中上周三遭獼猴入侵，不僅威嚇學生企圖搶奪食物更大開警衛室紗門想進入覓食，縣府每年投入達400萬元經費補助林內、斗六、古坑等3公所，進行防治、驅趕協助農民護農產，卻發生獼猴轉戰校園此影響師生安全之事，雲林縣長張麗善29日一早前往校園發早餐慰問，並以美猴王戲偶宣導、教育學生。

雲林縣政府指出，縣長張麗善非常重視校園及學生安全。今日與林內鄉長張維崢、縣府農業處副處長前往淵明國中關心慰問，並以美猴王戲偶進行宣導、教育學生認識台灣獼猴及正確的防治觀念。校園後方即是龍過脈步道，因民眾餵食而改變獼猴習性，以認知人類出現即代表有食物，進而從人類及生活環境索取食物，才會步步逼近手持餐盒的學生。

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張麗善表示，台灣獼猴雖然自2019年1月9日公告從保育類調整為一般類野生動物，但猴群數量仍持續增加，且台灣獼猴活動範圍已遍及森林步道及山區果園，甚至在淺山地帶已與人類居所重疊，時有衝突發生。今日除撫慰學生身心，更要宣導並教導學生及如何防範獼猴攻擊及保護自身安全。

▲張麗善29日與林內鄉長張維崢前往淵明國中關心慰問，並以美猴王戲偶進行宣導、教育學生認識台灣獼猴及正確的防治觀念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣府農業處副處長蔡耿宇說明，縣府每年投入達400萬元經費補助林內、斗六、古坑等3公所，包括僱用人員透過巡視、防治、驅趕等方式，協助農民驅趕台灣獼猴；設置定時鞭炮裝置，擴大驅趕面積；設置電圍網以及教育宣導。期能降低台灣獼猴危害農作。

林內鄉長張維崢也希望社會大眾共同來省思，獼猴搶食問題，張維崢提到，因遊客不自覺的餵食行為，會造成獼猴喪失在大自然謀生能力，進而來到民戶、校園，危害到民眾安全。身為鄉長非常熱情地歡迎大家來到林內遊玩，但也呼籲，看到獼猴，遵守不干擾、不接觸、不餵食。

淵明國中校長丁清峯表示，感謝縣長前來學校關心、慰問我們受到驚嚇的學生，也關心林內公園教育環境。其實獼猴會改變生態，重點還是在於牠的求生本能消失了，呼籲愛護大自然的所有的民眾，歡迎各位來林內公園爬山，但也希望大家登山時要記得，千萬不要餵食，不要改變獼猴平日生活習性。

▲縣府每年投入達400萬元經費補助林內、斗六、古坑等3公所，進行防治、驅趕、設電網等方式協助農民驅趕台灣獼猴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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