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遏止爐碴違法填埋農地　綠委提《廢棄物清理法》修法草案

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▲▼立法院第10屆第2會期衛環委員會,環保署長張子敬。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署署長張子敬進行備詢。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣多處有爐渣廢棄物問題，引發各界關注。立委洪申翰今（8日）指出，事業廢棄物的去化問題，以及管理裁罰手段，確實存在制度性的漏洞，目前已提出《廢棄物清理法》修法草案版本，將禁止爐碴掩埋土地入刑罰，並將提高相關罰鍰額度。

洪申翰今日出席立法院社會福利及衛生環境委員會時指出，台南學甲爐碴案、屏東枋寮鍇霖廢棄物案，及高雄旗山轉爐石案等爭議爆發後，有些人指稱「執政黨委員不願正面面對廢棄物議題」，他認為是錯誤的訊息。

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洪申翰認為，事業廢棄物處理量能不足，事廢貯存量年年攀升，從2015年的256萬噸貯存量，倍增到2019年的613萬噸，去年的貯存噸數甚至是五年前的3倍之多，直指事業廢棄物去化處理量能不足與管道受阻。

▲▼立法院第10屆第2會期衛環委員會,洪申翰。（圖／記者李毓康攝）

▲立委洪申翰。（圖／記者李毓康攝）

洪申翰認為廢清法裁罰手段不足，是導致不肖業者心存僥倖的原因，因此他已提出廢清法修法草案，另外，有關事業廢棄物的政策治理，應進行制度性的盤點、檢討與規劃，讓各地的爭議個案可以透過制度性改革，避免未來再度發生相關事件，並提升台灣的事業廢棄物管理與治理，完善化相關去化與處理管道，讓事業廢棄物可以真正的再利用。　

對此，環保署署長張子敬則說，特定事業廢棄物處理量能不足之問題，環保署除了正在著手處理外，也會在一個月內，提出盤點與規劃狀況給洪申翰委員辦公室，至於是否所有的汙染行為都要科以刑責，絕對同意要制裁他們，但應討論如何設計可以達到目的。

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