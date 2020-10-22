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快訊／為何4個月義務役不延長　嚴德發：會讓戰力下墜

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記者徐政璿／台北報導

兩岸情勢緊張，國防部也加速調整軍力整備。不過，國防部目前仍不打算延長4個月軍事訓練役的役期，部長嚴德發22日在立法院外交國防委員會備詢時解釋，義務役進到常備部隊（志願役部隊），現行人力一定要降低，對戰力有影響，戰力會下墜。

▲▼立法院外交及國防委員會 國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院外交及國防委員會 國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

國軍「提升後備戰力」專案報告送達立法院，根據報告內容，後備部隊將擴充至26萬8千餘人，訓練天數增長為14天，每人8年內最多召訓4次，編成的後備旅並分成「灘岸守備」、「縱深及城鎮守備」及「重要目標防護」三型，全案擬區分階段推動，預於2022年啟動。

至於國人關心目前屬徵兵制之4個月軍事訓練役，報告指出，役期是否延長，因涉及兵力需求、訓練機構訓量擴充，後續再作研議，然目前已強化4個月軍事訓練役課程的強度與標準，如實彈射擊由88發增加至262發，行軍訓練增加至20公里，戰鬥體適能及城鎮戰戰鬥教練等課目均列為施訓重點，可有效提升國土防衛持續戰力。

嚴德發22日上午赴立法院外交國防委員會備詢，針對役期延長一事，他表示，兵役制度現在主要是推動募兵制，年底到達90%到最後目標；他也說，若義務役進到常備部隊（志願役部隊），現行人力一定要降低，對戰力有影響，戰力會下墜。

嚴德發強調，志願役的役期長，理念也都相同，而且專長比較精，關於役期延長一事，國防部還在評估，要考量兵力需求。

無黨籍立委林昶佐追問，「調整役期（義務役）反而讓戰力下滑﹑讓戰力下墜？」嚴德發點頭回應，「對！讓戰力下墜。」

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