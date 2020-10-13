瘦肉精使牛隻死亡率增加91%　果蠅攀爬能力受損

▲蔡英文政府宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉引發食安疑慮。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府宣布明年1月1日開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口，引發食安疑慮。高雄榮總台南分院精神科前主治醫師蘇偉碩12日在立法院公聽會上表示，美國消費者聯盟在2012年就要求美國食品藥品監督管理局（FDA）把瘦肉精下架，而且美國研究發現，因為瘦肉精影響，牛隻死亡率增加91%，豬隻的攻擊性增加，對胎兒腦神經有影響，美國8歲兒童自閉症類群確診率攀升。

蘇偉碩也指出，開放萊克多巴胺的行政命令完全牴觸食安法和行政程序法，應該要立即收回違法的命令，立法院應該決議通知衛福部廢止開放萊克多巴胺的行政命令，衛福部則應該立即更正「食品風險評估諮議會設置辦法」，將進行風險評估的法定職權還給食品風險評估諮議會，再依法進行萊克多巴胺的食品風險評估。

高醫生物醫學博士王文心則指出，2015年台灣發表一篇本土研究在國際期刊上，是全世界第一篇以體外人體細胞測試證實萊克多巴胺ractopamine具有細胞毒性的研究。研究更是全球第一篇以CODEX安全容許量10ppb的濃度餵食動物的實驗，發現10ppb的萊克多巴胺具有使果蠅腎臟結石，攀爬能力受損，更使得長期食用萊克多巴胺的果蠅族群平均壽命明顯減短等重大發現。

王文心進一步指出，萊克多巴胺的危險性和神經毒性需要更多的研究，政府依據WTO之SPS協定，本土研究報告顯示萊克多巴胺具有細胞毒性並縮短動物壽命，需要進一步研究評估，政府可以採取比CODEX更嚴格標準，比照歐盟預防原則禁止開放瘦肉精。

台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟發出聲明痛批，沒有社會共識就執意開放是踐踏民主，衛福部、農委會首長也沒有一絲歉意，相當狂妄傲慢，公民團體無法接受國民健康被出賣，資訊被業配廣告誤導欺騙，更堅決反對開放瘦肉精美豬。

▼瘦肉精對人體造成危害。（圖／高雄榮總台南分院精神科前主治醫師蘇偉碩提供）