新北營養午餐全面禁瘦肉精　侯友宜：嚴重違規不排除永不續約

▲新北市宣布，營養午餐全面食用國產豬牛。（圖／記者湯興漢攝）



記者蕭羽耘／新北報導

明年蔡政府將開放萊豬進口，許多家長擔心，學生在學校的營養午餐也淪陷。對此，新北市長侯友宜12日表示，既然擋不住萊豬進來，就用具體的行動來守護孩子們的安全，所以新北市在年底之前，午餐團膳業者一定要全面換約，如果被查到有瘦肉精將記點處罰，嚴重者不排除永不再續約。

新北市有200多所國中、國小，2021年的營養午餐是否會吃到萊豬受家長關注。

新北市宣布營養午餐全面禁瘦肉精，侯友宜表示，新北市團膳業者在2020年底要換約之前，一定把相關規定敘述清楚，如果被查到有瘦肉精將記點處罰，嚴重者不排除永不再續約，所以這樣的處罰是非常的嚴峻的。

媒體提問，新北市好像是全台第一個縣市正式宣示？侯友宜說，既然在2021年擋不住萊豬進來，就用具體的行動來守護孩子們的安全，所以新北市在年底之前，午餐團膳業者一定要全面換約，包括0至18歲托育、幼保、學校、補教，以及課後照顧機構等，都要履行契約全面堅持國豬、全面防護，讓孩子們安心的成長。

至於0至2歲的幼兒食安問題，侯友宜說，社會局已經跟托嬰中心的機構協調，一樣堅持國產，然後全面防護，讓最幼小的孩子們也能夠安心的成長；新北市政府針對0至18歲，從社會局、教育局、托嬰到幼保與學校全面換約，然後堅持用台豬，當然衛生局、農業局在食品的檢驗上，不斷的強化跟溯源，堅持瘦肉精零檢出。

至於肉品加工廠，侯友宜說，經發局也會全力去做宣導，訂定相關的規定，所以0至18歲孩子們交給學校，一定全力的把它做好以外，也同時跟補教業者、課後照顧中心，大家一起來守護孩子們的安心成長環境。

針對跨縣市可能輸入含瘦肉精肉品，侯友宜說，不管從哪一個縣市有引進肉品，源頭上農業局要溯源把關，然後衛生局要不斷地抽查，所有的使用、提供這個食材的業者們，都跟站在一起、並肩來把關，所以從團膳業、盒餐業者、食材業者，甚至是補教、課後、托嬰、托育與幼保團體，大家全面一起來，甚至連家長團體也並肩作戰，不讓萊豬入口，堅持用國豬。

