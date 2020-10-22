教召新制！8年4次調薪1.5倍　4個月役男強化「城鎮戰」訓練

記者徐政璿／台北報導

兩岸情勢緊張，國防部也加速調整軍力整備。國軍「提升後備戰力」專案報告今（21日）送達立法院，根據報告內容，後備部隊將擴充至26萬8千餘人，訓練天數增長為14天，每人8年內最多召訓4次，編成的後備旅並分成「灘岸守備」、「縱深及城鎮守備」及「重要目標防護」三型，全案擬區分階段推動，預於2022年啟動。

報告指出，因應延長後備軍人編管年限與增加訓練天數的政策，有關教召期間之待遇、福利、保障及企業優惠等措施亦應同步調整，如薪資可檢討調增1.5倍，並增加就醫、日常購物及旅遊住宿等優專福利，以建立全民國防共識，激勵後備軍人士氣，

至於國人關心目前屬徵兵制之4個月軍事訓練役，報告指出，役期是否延長，因涉及兵力需求、訓練機構訓量擴充，後續再作研議，然目前已強化4個月軍事訓練役課程的強度與標準，如實彈射擊由88發增加至262發，行軍訓練增加至20公里，戰鬥體適能及城鎮戰戰鬥教練等課目均列為施訓重點，可有效提升國土防衛持續戰力。

報告指出，為提升縱深及城鎮作戰能力，規劃將4個月軍事訓練、教育召集訓練及後備編管結合一致，如新兵入營報到後，即依其未來作戰任務實施編管，4個月軍事訓練期間，除必要之入伍及專長訓練外，置重點於城鎮戰訓練；退後教召訓練14天，第一週以恢復基本戰技為主（實彈射擊、戰鬥教練），第二週則以城鎮戰訓練為主，使其任務及所受訓練縝密結合。

此外，為符合教召公平性，將未曾於8年內參與教召之人員，檢討解除編管8年政策，採「後退先選」之原則召訓；故解除編管8年政策，非指延長教召年限及增加次數，而是盤點士官以上退伍幹部，且未受召訓人員，納入編管，以符公平；其餘8年內曾受召之人員，仍按現行作法實施，教召次數最多4次，以有效充實後備軍、士官編管儲備，擴增幹部選充人力，並兼顧兵役公平原則。