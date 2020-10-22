川普政府宣布3大對台軍售　嚴德發：證明美方對台海安全重視

記者林銘翰／台北報導

美國政府於美東時間10月21日宣布3筆對台軍售案，包括海馬士多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈、F-16新式偵照莢艙等，總值約18億1130萬美元，這也是美國總統川普上任後第8次對台軍售。對此，國防部長嚴德發22日表示，國防部對此表達誠摯感謝，也證明美方對印太、台海安全的重視，今後將持續與美方鞏固安全夥伴關係，共同維護區域和平安全。

美國國防安全合作署（DSCA）於美東時間21日發出新聞稿指出，國務院已經批准3筆對台軍售，並已正式知會國會。美國國會議員普遍支持台灣加強國防，這些軍售案在國會山莊預料將獲得壓倒性支持，毋需表決即可通過。

▲「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統。（圖／USMC）



嚴德發22日上午赴立法院外交及國防委員會，就「國軍提升後備戰力」進行專案報告，並備質詢。嚴德發會前受訪時表示，美方基於台灣關係法、對台六項出售我防衛性武器，主要是協助我國增強防衛作戰戰力，並且強化自我防衛決心，國防部對此次軍售表達誠摯感謝，也證明美方對印太、台海安全的重視。

嚴德發說，國防部今後將持續與美方鞏固安全夥伴關係，共同維護台海區域和平安全，三項軍售項目完全都是依照防衛作戰需求、敵情威脅，台灣必須強化防衛作戰的能力，並按照防衛作戰構想、聯合戰力規劃進行，沒有任何其他企圖，主要是維護台海與區域的和平穩定。

嚴德發強調，台灣不跟中共做軍備競賽，完全依照重層嚇阻、防衛固守的戰略構想與防衛需求提出需求建置，後續還需要經過立法院預算審核，同意後才會簽訂發價書進行軍購程序。

▲國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）



此外，國防部稍早也發布新聞稿表示，美國政府於美東時間10月21日，就「海馬士系統」等3項18億1130萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。美國本次對台軍售的武器裝備，有助於台灣建立自我防衛的可恃戰力，強化不對稱戰力發展，國防部表達誠摯的感謝。

國防部強調，所有對外軍事採購，均須獲得立法院同意並配賦預算後，方得簽署發價書並執行後續採購，俾依期程如質如預算獲得所需武器裝備。

國防部表示，此次軍售顯示美方對於印太區域與台海戰略位置的重視，積極協助我國強化整體防衛戰力，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域和平穩定。

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