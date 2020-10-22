軍情局3名退役將官捲入共諜案　嚴德發：少數案例令人不齒

▲國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

軍情局少將岳志忠、上校張超然、上校周天慈退役後捲入共諜案，涉嫌為對岸國安單位吸收其他退役將校，提供情報人員通訊名單等機密情資，張超然21日遭台北地院裁定羈押禁見。國防部長嚴德發22日表示，此案為軍情局自查，發覺異常後交由國安單位偵辦，「如果犯罪行為確定，這是不齒的行為」，現役官兵並無人涉案。

軍情局少將岳志忠、上校張超然、上校周天慈退役後捲入共諜案，涉嫌引介退役軍官認識大陸國安人員，甚至交付情報資訊。北檢21日凌晨複訊後聲押禁見張超然，岳志忠、周天慈各新台幣15萬元交保。

嚴德發22日上午赴立法院外交及國防委員會，就「國軍提升後備戰力」進行專案報告，並備質詢。民進黨籍立委羅致政質詢時詢問，國防部事前是否有掌握這起案件。

對此，嚴德發表示，此案為軍情局主動自查，發覺異常後移送國安單位偵辦調查，不過三名人員是極少數案例，「如果犯罪行為確定，這是不齒行為」，並強調現役人員並無人涉案。

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