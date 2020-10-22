心戰大隊推「投誠食品」喊話共軍投降　國防部：當然會接受

▲國防部心戰大隊日前推出投誠食品。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

國防部心戰大隊除有心戰喊話車、心戰作業車外，日前還推出「投誠食品」系列，在泡麵等食品外包裝以簡體字寫道「放下武器」、「向我軍投誠」等投降5步驟，並印上最近投誠地點，喊話共軍快投降。國防部長嚴德發22日表示，目前戰備規定有相關處置程序，「要投誠當然會接受他」。

嚴德發22日上午赴立法院外交及國防委員會，就「國軍提升後備戰力」進行專案報告，並備質詢。民進黨立委王定宇質詢時，特別出示國防部心戰大隊日前推出的「投誠麵」照片，並詢問中共軍機若要投誠，國防部是否會接受。

對此，國防部文宣心戰處處長樓偉傑表示，「投誠麵」是國防部日前在執行簡易心戰訓練時，由官兵發揮創意當作訓練用，目前並沒有正式量產。

王定宇再問，近期共機頻繁擾台，若有共軍飛行至海峽中線要投誠，國防部的相關應處作為為何。嚴德發則表示，空軍會有一套應處的程序，「應該會收吧」。

國防部官員表示，以前發放獎金的投誠獎勵已經廢止，現在如果有共機要投誠，戰備規定都有相關的處置程序，「要投誠我們當然會接受他」。

事實上，心戰大隊日前曾推出一系列「投誠食品」，包括泡麵、Oreo、牛奶糖、蛋捲等，食品包光更印上投降5步驟，依序是「放下武器」、「雙手舉高」、「持此蛋卷盒」、「向我軍投誠」、「回家團圓」，也寫下「請保留此盒並放下武器投誠，我們將保證你的自由及安全」等宣傳文字。

心戰大隊表示，這些食品的內容物與市售食品一樣，只是在外包裝以簡體字寫道投降步驟，在戰場上發放，讓撿到「投誠食品」的共軍快快向我軍投降，也會印上「最近可投誠地點的位置圖」，投誠地點隨部隊的駐地不同而改變，但這些「投誠食品」並沒有市售。

▼國防部推出投誠食品。（圖／記者呂佳賢攝）



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