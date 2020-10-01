陳水扁、馬英九同台　柯文哲：若活在過去「台灣繼續亂」

記者袁茵／台北報導

台北市今年為設市100年，北市府1日舉辦設市百年交流分享活動，其中前市長陳水扁、馬英九與台北市長柯文哲的3人互動，備受外界高度關注。柯文哲受訪時提及共融社會，如果要停留在過去互相砍殺，台灣繼續亂下去，有機會讓大家高興坐在一起，這是一個很好機會。





▲柯文哲、馬英九、郝龍斌、陳水扁出席「臺北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

關於北市設市百年活動，將於1日上午10時正式開場。根據流程規劃，柯文哲會先在9時30分進行媒體聯訪，10時活動正式開始進行貴賓導覽，到了10時30分舉辦歷任市長、議長交流分享，並且在11時25分大合照以及結束活動。

▲馬英九、柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

面對陳水扁、馬英九皆到場，柯文哲表示，共融社會一直是他們的政治理念，也許大家不同意見，既然生活在島上，共融社會就是從互相包容、融合，這是很好的機會，今天是設市100年，很難得，大家快快樂樂，縱然有不同意見，還可以為了北市100年活動出席，這很好啊！

針對日前曾說馬英九把陳水扁關進去是污辱台灣，柯文哲說，所以呢？常常是這樣，每個人有每個人想法，但大家有不同想法，也許有不同過去，但生活在共融現在，要不要走向共同未來？如果要停留在過去互相砍殺，台灣繼續亂下去，有機會讓大家高興坐在一起，這是一個很好機會。

而柯文哲致詞時也提到，今天陽光普照、秋高氣爽，大家齊聚一堂慶祝北市設市百年活動，對此致上最深謝意，在難得歷史時刻，請各位老市長分享共同記憶。

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▼陳水扁、柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

▼前台北市長吳伯雄、許水德、黃大洲出席「臺北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝）

▼前台北市長黃大洲出席「臺北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝）