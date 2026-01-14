2025年底手機降價排行榜出爐　旗艦機集體失守、最高降幅達44%

▲2025年第四季手機降價Top15。（圖／傑昇通信提供，下同）



記者吳立言／綜合報導

2025 年第四季，台灣實體通路手機市場明顯進入價格修正階段。根據傑昇通信最新統計，今年第四季手機降價排行 Top 15 機型，清一色為中高階以上甚至頂規旗艦款，單季降幅介於 4% 至 24%，累計總降幅則落在 4% 至 44% 之間。

與過往由低階或入門款撐盤的情況不同，第四季反而是高單價手機展現出更大的價格彈性，反映市場氛圍逐步轉趨理性。隨著消費者對萬元以上手機的價格敏感度明顯提高，品牌在年末促銷檔期不再僅仰賴通路補貼，而是更積極調整原始建議售價，以換取實際成交量，並避免庫存壓力延續至隔年第一季。

影像旗艦領跌 OPPO 單季降幅居冠

從單機表現來看，第四季降價榜與季降幅雙料冠軍，由 OPPO 旗下主打影像定位的 Find X9（12GB／256GB）奪下。該機上市僅一個季度，單季即降價 7,000 元，季降幅高達 24%。

傑昇通信分析，面對同樣主打高階影像調校的競品卡位，消費者在價格帶選擇上趨於分散，品牌為在年底換機潮中快速累積用戶基數，需透過通路端的大幅讓利建立系列聲量，使該機型在兩萬元出頭價位帶具備高度競爭力。

摺疊機迎來價格甜蜜點 成交量回溫關鍵浮現

摺疊手機方面，第四季價格曲線出現近年少見的甜蜜點。累計總降價金額最高的機型，為三星 Galaxy Z Fold7（16GB／1TB），總降幅達 16,410 元。

榜單中同時出現 Google Pixel 10 Pro Fold 的 256GB 與 512GB 版本，三款摺疊機皆在三個月內出現約 3,000 至 5,000 元不等的價格調整。傑昇通信指出，隨著摺疊機品牌數量增加、規格差異逐步收斂，只要價格回到 5 萬元出頭區間，實際成交量便會明顯回溫。

中高階機型降幅放大 vivo 成「腰斬」代表

在降價幅度表現上，vivo X200 FE（12GB／512GB）累積總降幅高達 44%，為第四季總降幅最高的機型，也是榜單中唯一降價破萬元的中高階手機，目前通路價格已不到 1.5 萬元。

傑昇通信分析，該機搭載 6,500mAh 大容量電池，並具備蔡司光學調校長焦鏡頭與大容量儲存空間，在 1.5 萬元價位帶中競爭對手相對有限，對預算型消費者而言，是本季相對具吸引力的價格紅利。

蘋果入榜數最多 年前價格趨於穩定

從品牌分布來看，蘋果以六款機型入榜，成為第四季降價席次最多的品牌。其中，iPhone Air（512GB）單季降價 5,910 元，降幅約 13%；iPhone 17 Pro（256GB）累計至第四季亦已降價 2,910 元，約 7%。

傑昇通信提醒，iPhone 17 系列目前通路現貨穩定，價格已接近農曆年前的相對穩定區間，短期內再出現大幅下修的機率有限。以現階段價格入手，不僅可避開過年期間缺貨風險，也有助於在價格與後續殘值之間取得平衡。