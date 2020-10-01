　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與蔣萬安進一步聯繫？柯文哲：任何人對市政有興趣「我都願意講」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台北市長柯文哲出席「臺北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席「臺北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議員秦慧珠9月29日爆出，台北市長柯文哲要請被視為2022年國民黨台北市長候選人的立委蔣萬安吃飯，然而蔣萬安卻以會期很忙婉拒邀約，讓藍白合作議題再度受到討論。關於下一屆台北市長屬意人選，柯文哲表示，任何人如果對台北市政有興趣想了解，他都很願意跟對方講話。

柯文哲1日出席台北市設市100年活動，被問到下一屆屬意的台北市長人選、跟蔣萬安有無進一步聯繫？柯文哲表示，「其實我態度是這樣，民主政治就是給市民去做決定，所以每個人去做好準備，到時候經過民選機制去選出來就好。」任何人如果對台北市政有興趣，不要說請教，是想了解的話，「我的態度都很願意跟人家講話。」不會說誰見誰不見，「我不是那種個性啦！」

柯文哲表示，「我倒覺得這樣啦！不用太多政治計算，其實你們認識我這麼久也知道，我就是很直白的人，想知道就跟你講，這沒問題。」

其他人也看了這些新聞...

► 別想打混！教召將改1年1訓14天　林為洲加碼討論重啟徵兵制
► 缺戰力！後備軍官缺員破6成、士官4成　義務役預官停考斷來源

更多相關新聞...

► 遭酸「為何不簽下去」　徐巧芯嗆爆林靜儀：我談的是義務役！
► 網熱議「若開戰替代役要幹嘛？」　役政署回應了

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／新冠肺炎再增1例境外移入　指揮中心下午2時說明
咖啡買1送1！中秋連假優惠懶人包　麥當勞黑咖啡10元
都唱《我的祖國》…林志玲和歐陽娜娜差在哪？他一句話神解
10月來了！12星座運勢大解密　這星座桃花朵朵開
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／國台辦稱海峽中線不存在　馬英九9字霸氣回應！

與蔣萬安進一步聯繫？柯文哲：任何人對市政有興趣「我都願意講」

談馬英九「首戰即終戰」　柯文哲：不畏戰但不能太輕率

挺歐陽娜娜！李來希連珠炮問　「誰心中沒祖國？誰定義的民主？」

都唱《我的祖國》...林志玲和歐陽娜娜差在哪？他一句話神解

LIVE／台北設市走過100年　柯文哲邀陳水扁、馬英九同台

美國出兵救台灣？連勝文看完川普這句　批蔡英文賭上國家安危

僑胞有福了！APP免費醫療線上諮詢10月上線　24小時不間斷

「湧言會」18成員傾巢而出！　趙天麟、阮昭雄、林楚茵強攻社群

快訊／歐陽娜娜獻唱《我的祖國》惹議　歐陽龍回應了

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

歐陽娜娜同台杜江、任達華　登央視獻唱《我的祖國》

高雄20歲孝女雙載去旗津遭撞死　單親媽淚崩：吃安眠藥出來殺人

路口險撞！駕駛爆氣怒嗆：你逆向　下秒持棍棒「沿街追打狂毆」騎士

蔡尚樺奪金鐘委屈被批「講感言假哭」　深V禮服男友驚豔！媽嫌「胸不夠集中」

不包紅包給醫生、剖腹產可挑日子 有尊嚴生產...陸配讚台灣醫療NO.1

快訊／國台辦稱海峽中線不存在　馬英九9字霸氣回應！

與蔣萬安進一步聯繫？柯文哲：任何人對市政有興趣「我都願意講」

談馬英九「首戰即終戰」　柯文哲：不畏戰但不能太輕率

挺歐陽娜娜！李來希連珠炮問　「誰心中沒祖國？誰定義的民主？」

都唱《我的祖國》...林志玲和歐陽娜娜差在哪？他一句話神解

LIVE／台北設市走過100年　柯文哲邀陳水扁、馬英九同台

美國出兵救台灣？連勝文看完川普這句　批蔡英文賭上國家安危

僑胞有福了！APP免費醫療線上諮詢10月上線　24小時不間斷

「湧言會」18成員傾巢而出！　趙天麟、阮昭雄、林楚茵強攻社群

快訊／歐陽娜娜獻唱《我的祖國》惹議　歐陽龍回應了

快訊／台灣黑熊「誤觸套山豬鋼索」！前肢遭圈住　激動掙扎滿嘴血

快訊／國台辦稱海峽中線不存在　馬英九9字霸氣回應！

每月跟媽媽「領1萬零用錢」　王瞳曝：我骨子裡是個奴才！

台南市東區義警中秋晚宴　黃偉哲、王定宇出席慰勞義警辛勞

與蔣萬安進一步聯繫？柯文哲：任何人對市政有興趣「我都願意講」

要求坐副駕！豬哥運將狂摸腿「一路摩擦到家」　她哭付錢：別這樣

馬雲卸任阿里巴巴董事！　交接全面完成：是準備了10年的計畫

歐巴馬現身NBA總冠軍賽「虛擬觀眾席」　賈索穿8號曼巴球衣助陣

國5下午湧車潮！高公局籲：搭客運去宜蘭「只要1小時」

快訊／新冠肺炎再增1例境外移入　指揮中心下午2時說明！

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

政治熱門新聞

退將喊「我是中國人、國軍戰力0」　蘇貞昌嘆可惜

快訊／歐陽娜娜獻唱《我的祖國》惹議　歐陽龍回應了

美國出兵救台灣？連勝文看完川普這句超擔心

網熱議「若開戰替代役要幹嘛？」　役政署回應了

林志玲和歐陽娜娜差在哪？他一句話神解

前陸軍總司令：我是中國人

嗆陳玉珍閉嘴　黃光芹揭3原因

陳玉珍再嗆黃光芹：我不操弄議題高知名度

賴品妤貼截圖意外洩「親密合照」！

歐陽娜娜唱《祖國》被罵！他曝現實面聲援

港星馮淬帆：只要民進黨下台　國民黨就可以跟中共坐下來談

民進黨：陳廷寵不該傷害國軍形象

「湧言會」18成員傾巢而出！　集體發文強攻社群

遭酸「為何不簽下去」　徐巧芯嗆：我談的是義務役！

更多熱門

相關新聞

首戰即終戰？柯：不畏戰但不能太輕率

首戰即終戰？柯：不畏戰但不能太輕率

台北市設市100週年活動於1日登場，北市府邀請前市長陳水扁、馬英九等人出席，兩人與台北市長柯文哲互動備受外界關注。針對馬英九過去的「首戰即終戰」言論，柯文哲受訪時表示，要看一下前後言論，不過台海打起來會不得了，「我們不避戰、不畏戰，但也不是太輕率。」

LIVE／柯邀扁、馬出席北市百年活動

LIVE／柯邀扁、馬出席北市百年活動

柯P從未約見蔣萬安　民眾黨嗆秦慧珠倒果為因

柯P從未約見蔣萬安　民眾黨嗆秦慧珠倒果為因

江啟臣把蘇貞昌問到答不上話

江啟臣把蘇貞昌問到答不上話

捷運南北環工程招標　建廉政平台防弊

捷運南北環工程招標　建廉政平台防弊

關鍵字：

柯文哲蔣萬安2022市長選舉

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

烤肉熱量排行！營養師認證「第1名70%都油」　網傻：買了一整包

好市多巧遇神特價品！她見直白翻譯笑翻

快訊／天才剛亮！國道2路段紫爆時速17公里　如停車場

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小鬼「和峮峮私下甜蜜相處」曝！ 　黃小柔慟：他說要在最巔峰結束一切

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

外籍看護虐待老奶奶　粗暴扯髮全被錄

人妻住院78天　發現媽和丈夫外遇

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

張韶涵歐陽娜娜被罵爆　Dcard︰台人沒資格嘴

裝冷氣「窩廁所不開門」！網爆雞皮：小心針孔

快訊／歐陽娜娜開唱《我的祖國》全程對嘴

勞保年金要提早領嗎？達人曝專業公式

更多

最夯影音

更多
孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開
台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面