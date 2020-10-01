與蔣萬安進一步聯繫？柯文哲：任何人對市政有興趣「我都願意講」

▲台北市長柯文哲出席「臺北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議員秦慧珠9月29日爆出，台北市長柯文哲要請被視為2022年國民黨台北市長候選人的立委蔣萬安吃飯，然而蔣萬安卻以會期很忙婉拒邀約，讓藍白合作議題再度受到討論。關於下一屆台北市長屬意人選，柯文哲表示，任何人如果對台北市政有興趣想了解，他都很願意跟對方講話。

柯文哲1日出席台北市設市100年活動，被問到下一屆屬意的台北市長人選、跟蔣萬安有無進一步聯繫？柯文哲表示，「其實我態度是這樣，民主政治就是給市民去做決定，所以每個人去做好準備，到時候經過民選機制去選出來就好。」任何人如果對台北市政有興趣，不要說請教，是想了解的話，「我的態度都很願意跟人家講話。」不會說誰見誰不見，「我不是那種個性啦！」

柯文哲表示，「我倒覺得這樣啦！不用太多政治計算，其實你們認識我這麼久也知道，我就是很直白的人，想知道就跟你講，這沒問題。」

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