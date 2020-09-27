蘇貞昌轟張韶涵、歐陽娜娜：享受自由健保　還去對岸唱不適當的歌

記者陶本和／台北報導

台灣籍藝人歐陽娜娜、張韶涵，將在中共「十一國慶」晚會中，與其他歌手合唱「我的祖國」等歌曲。對此，行政院長蘇貞昌27日受訪表示，有些人享受自由民主，享受健保資源，身為公眾人物還去對岸唱不適當的歌，國人自有公評。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者張一中攝）



對岸春晚公布「十一國慶」晚會表演的內容，其中多次表態「我是中國人」的台籍藝人歐陽娜娜就在表演名單中，她將在開場和馬龍、任達華、惠英紅等人獻唱《我的祖國》。

除此之外，張韶涵將和陳偉霆、張碧晨、關曉彤、吳磊等人，合唱抗疫歌曲《守護》；她說，「最近因為疫情的關係，讓我感覺我們唱這首歌的時候，是濃濃的愛與正能量想傳遞給大家」。

對此，蘇貞昌稍早受訪表示，台灣是自由民主國家，有些人享受自由民主，享受健保資源，身為公眾人物還去對岸唱不適當的歌，國人自有公評。

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