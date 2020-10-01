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快訊／國台辦稱海峽中線不存在　馬英九9字霸氣回應

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記者羅婉庭／台北報導

針對國台辦表示海峽中線已不存在。前總統馬英九1日表示，「兩岸相互尊重就存在！」。

中共軍機於本月19日大規模跨越海峽中線進行演訓，不少涉台學者認為，幾乎快瓦解過去雙邊對海峽中線存在默契。對此，大陸國台辦發言人馬曉光30日指出，「兩岸之間不存在所謂的這麼一條線。」

▲台北市長柯文哲、前總統馬英九出席「臺北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲、前總統馬英九出席「臺北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝）

馬曉光表示，大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國神聖不可分割的一部分。兩岸之間不存在所謂的這麼一條線。解放軍的有關戰訓活動，是維護國家主權和領土完整所採取的必要行動。

大陸外交部、國台辦發言都指出，過去台海默認的海峽中線已經不復存在，不少涉台學者、兩岸軍事專家擔心這樣發展下去，台海之間很有可能擦槍走火。有記者提問，從和平到開戰，從1到10，兩岸關係會是哪一個數字？

馬曉光說，對於數字他不作評斷。不過還是願意重申一些態度和主張，當前台海局勢緊張，引發了部分台灣民眾的恐慌，「誰是始作俑者，誰是挑釁者，大家看得很清楚，只要停止這類活動，兩岸關係就可以穩定下來。這是第一。」

對此，馬英九1日上午與前總統陳水扁、前台北市長郝龍斌、台北市長柯文哲共同出席「台北市設市百年紀念特展」時也特別表示，兩岸若相互尊重，海峽中線就會存在。

▲台北市長柯文哲、前總統馬英九出席「臺北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝）

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