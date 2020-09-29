歐陽娜娜唱我的祖國　黃暐瀚：當然是統戰…他們已做出選擇

▲歐陽娜娜。（圖／CFP）

記者黃巈禾／台北報導

大陸的「十一國慶」即將到來，歐陽娜娜、張韶涵將登上央視的國慶晚會，與其他歌手合唱《我的祖國》，引起網友炮轟，甚至可能面臨台灣開罰50萬元。對此，媒體人黃暐瀚認為，唱《我的祖國》當然是統戰，「但問題，他們還有想要回台灣發展演藝事業嗎？這是選擇，他們已經做出了選擇」。

▲張韶涵。（圖／翻攝央視）

黃暐瀚29日在臉書表示，「是統戰，但不只統戰！」歐陽娜娜跟張韶涵去大陸十一國慶晚會唱歌，喊「我是中國人」，唱《我的祖國》，唱《守護》。這當然是統戰，看看唱《我的祖國》的藝人組合，歐陽娜娜來自台灣、香港影帝任達華 、香港影后惠英紅 、大陸紅星杜江、中國男桌隊長馬龍、有「小章子怡」之稱的新一代女星童瑤、2017年國際小姐澳門代表麥嘉欣，成員來自兩岸三地，每個都是俊男美女，且都是極具知名度跟人氣的明星。

黃暐瀚指出，這當然是統戰，但不只是統戰，不是願意「被統」就能上台，「你得夠紅」，不紅，還沒辦法被邀請上台，既然是統戰，也願意登台，歐陽娜娜跟張韶涵，未來要繼續經營台灣的演藝事業，可能會有困難，「但問題，他們還有想要回台灣發展演藝事業嗎？這是選擇，他們已經做出了選擇」。

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