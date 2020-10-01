談馬英九「首戰即終戰」　柯文哲：不畏戰但不能太輕率

記者袁茵／台北報導

台北市設市100週年活動於1日登場，北市府邀請前市長陳水扁、馬英九等人出席，兩人與台北市長柯文哲互動備受外界關注。針對馬英九過去的「首戰即終戰」言論，柯文哲受訪時表示，要看一下前後言論，不過台海打起來會不得了，「我們不避戰、不畏戰，但也不是太輕率。」





▲台北市長柯文哲出席「臺北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝）

關於這次邀請歷屆市長，其中包括馬英九與陳水扁，柯文哲表示，共融社會一直是他們的政治理念，也許大家不同意見，既然生活在島上，共融社會就是從互相包容、融合，這是很好的機會，今天是設市100年，很難得，大家快快樂樂，縱然有不同意見，還可以為了北市100年活動出席，這很好啊！

針對日前曾說馬英九把陳水扁關進去是污辱台灣，柯文哲說，所以呢？常常是這樣，每個人有每個人想法，但大家有不同想法，也許有不同過去，但生活在共榮現在，要不要走向共同未來？如果要停留在過去互相砍殺，台灣繼續亂下去，有機會讓大家高興坐在一起，這是一個很好機會。

被問到有沒有什麼想跟馬英九請教的？柯文哲認為，他常常去拜訪這些前輩，他一開始是政治素人，很多東西人家經驗聽聽不是壞事，不論是吳伯雄、許水德、黃大洲，每個人跟他講一些東西，討論後都在做。

面對馬英九過去關於兩岸的發言，有部分民眾不太能接受，甚至認為「走鐘」。柯文哲提到，有時候聽馬英九講一句話要看前言後語，合起來看也不至於離譜那麼多，只看中間一句，例如「首戰即終戰」，如果前後不看會嚇一跳，但看一看就知道了；不過台海打起來不得了，要非常慎重，「我們不避戰、不畏戰，但也不是太輕率。」