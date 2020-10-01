柯文哲：歐陽娜娜只是冰山一角　「代表兩岸關係越來越爛」

記者袁茵／台北報導

藝人歐陽娜娜、張韶涵9月30日在大陸國慶晚會上獻唱《我的祖國》，引起正反熱議。台北市長柯文哲1日被問及此事，他認為這案件只是冰山一角，代表兩岸關係越來越爛。

柯文哲1日出席台北市設市100年活動，關於張韶涵唱歌引發爭議，未來會不會勸立委高嘉瑜不要再唱張韶涵的《隱形的翅膀》歌曲？柯文哲聽聞後哈哈大笑，「這跟高嘉瑜有什麼關係？拜託這就是無限上綱，沒有必要！高嘉瑜唱歌，我聽完都覺得太好笑了。」不需要這樣，還是要做一個具有包容力的社會。

被問到歐陽娜娜赴陸唱《我的祖國》，陸委會卻表示不以公權力對待，柯文哲認為，其實歐陽娜娜這案件只是冰山一角，代表兩岸關係越來越爛，不論是陸委會或行政院長蘇貞昌的講法，重要的還是前後一致，「你自己就轉來轉去，我們都搞不清楚！」

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▼台北市長柯文哲出席「臺北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝）