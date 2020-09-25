快訊／美豬美牛9項行政命令闖關「改審查」　立院朝野大戰聯席會

▲朝野將萊劑美豬行政命令從備查改審查。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文在8月28日宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口，引發國內豬農錯愕、民眾恐慌。立法院25日院會處理有關進口含萊劑美豬、30月齡以上美牛的9項行政命令，原本僅需交付相關委員會備查，朝野黨團提案將行政命令改交付經濟、衛環委員會等5個委員會聯席審查，現場無異議通過。

立法院程序委員會22日將農委會、衛福部公告有關鬆綁含萊克多巴胺美豬的行政命令，排入25日立法院會報告事項。為處理行政命令，國民黨和民進黨立法院黨團皆發布甲動。

國民黨團上午9時召開黨團大會，要求黨團成員穿著藍色上衣，於上午9時50分前進入議場，配合黨團運作。黨團總召林為洲24日表示，若民進黨有異議，想要以人數優勢阻擋，國民黨團將立即發動攻勢，占據議場發言台，阻擋行政院長蘇貞昌報告。

民進黨團也於上午8時30分發布甲動備戰，黨團書記長鍾佳濱24日指出，行政命令交立法院備查，要依立法院職權行使法改為審查，歡迎就事論事。

9項有關萊豬進口行政命令，包含農防字第1011473960號公告，包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、進口牛肉檢疫及查驗作業程序、美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定、散裝食品標示規定（2項）、散裝食品標示相關規定廢止案、動物用藥殘留標準。

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