重批「台灣之恥」　黃光芹嗆歐陽娜娜：我們愛怎麼罵就怎麼罵

▲黃光芹、歐陽娜娜。（合成圖／翻攝《POP搶先爆》臉書、歐陽娜娜臉書）

記者蘇晏男／台北報導

藝人歐陽娜娜將登上中國央視國慶晚會，與其他來賓合唱《我的祖國》，消息傳出後引發批評，而歌手黃立成則護航「你他X的想唱什麼都可以」。對此，名嘴黃光芹29日在臉書砲轟，「你們這些藝人，別搞我們台灣」。

黃光芹指出，歐陽娜娜認同中華人民共和國是她的祖國，「fine！go ahead！」她可以做選擇；你們賺你們的錢，但別腳踏兩條船，當人家的統戰樣板，來吃台灣。而美國人黃立成替歐陽娜娜出氣，認為「藝人」身份高於一切，甚至可以認同混淆，國人無權置喙，還反嗆「不要搞我們藝人!」、「XXX，他媽愛怎麼唱、就怎麼唱」。

黃光芹批評，「藝人可以無祖國，請你們做出選擇，放棄中華民國籍，不要搞我們台灣！我們愛怎麼罵、就怎麼罵！台灣之恥」。

另外，對於歐陽娜娜與張韶涵將唱《我的祖國》一事，行政院長蘇貞昌27日受訪表示，有些人享受自由民主，享受健保資源，身為公眾人物還去對岸唱不適當的歌，國人自有公評。

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