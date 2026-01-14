基隆之光！消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

▲浴火鳳凰守護基隆！黃軍緯（左）、李德修（右）榮膺全國消防楷模。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

內政部昨（13）日下午於台北花園大酒店國際廳舉辦「2025年全國消防楷模鳳凰獎」表揚活動，共77位消防人員與義消獲獎。基隆市由第二大隊安樂分隊長黃軍緯、義消第一大隊信義中隊助理幹事李德修雙雙獲選，展現基隆消防在救災、救護及防災工作的卓越表現。

行政院長卓榮泰親臨頒發獎座，表示消防人員是人民危急時最堅強的依靠，並以「祥樂豐足」與所有楷模共勉，期許持續精進專業、團結合作，共同守護國人安全，同時代表國家感謝獲獎人員的付出。

典禮以「感謝有你、也好在有你」為核心精神，象徵消防人員如浴火鳳凰，肩負守護生命的使命，為社會帶來希望。每一次出勤，皆在危險中前行，只為換取民眾平安。

分隊長黃軍緯自2006年投身消防工作，始終堅守第一線，曾於中船路、劉銘傳路及長庚醫院等多起火警與救溺案件擔任初期指揮官，成功搶救無數生命。義消信義中隊助理幹事李德修自2014年加入義消，無論深夜火警或山區搜救皆全力以赴。2人以無畏、堅毅的行動守護基隆市民，展現消防與義消精神的最佳典範。

基隆市消防局長游家懿肯定獲獎同仁於災害現場不畏艱難、勇於承擔，並感謝全體消防同仁長期堅守第一線，成為市民最安心的後盾，讓「鳳凰精神」在基隆持續傳承。