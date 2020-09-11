國民黨連夜向國台辦、海峽論壇抗議　反擊陸媒稱王金平「來求和」

▲前立法院長王金平。（圖／記者呂佳賢攝）

記者徐政璿／台北報導

大陸媒體在報導前立法院長王金平準備率團出席海峽論壇時，在標題上出現「這人要來大陸求和」，消息一出，立刻在政壇引發議論。不過，國民黨10日晚間和11日上午接連強勢反擊，強調絕對不會以退讓換取和平。

國民黨高層10日晚間表示，所謂的「求和說」完全與事實不符，可能是對岸官媒小編中文造詣不佳，將國民黨透過兩岸平等對話「追求和平」的希望，誤稱為「求和」，這對兩岸交流毫無助益，甚至可能壞事。

國民黨11日進一步發出聲明表示，關於昨天大陸媒體播放央視海峽兩岸節目播放在標題上出現「這人要來大陸求和」的影片，國民黨昨晚已向海峽論壇主辦單位大陸國台辦表達抗議。

國民黨說明，此次組團參加行之有年的「海峽論壇」，主要是希望能藉由溝通對話，促進兩岸民間相互認識與交流，創造台海和平的基礎條件。日前蔡總統也表示擔憂兩岸擦槍走火，希望和對岸展開協商。

國民黨表示，作為在野黨，我們更須負責任的為人民提供不同的選擇。過去以來，大陸方面的強勢作為和民進黨政府的操弄扭曲，讓兩岸滑向戰爭邊緣，讓台灣人民陷入恐慌。

國民黨強調，海峽論壇是民間交流平台，民間的接觸交往，有助於緩解雙方敵對的僵局，營造兩岸對話的氛圍。因此，國民黨再度率團出席海峽論壇，特別是當民進黨政府以各種空泛理由恐嚇阻斷兩岸交流時, 國民黨更要支持兩岸民間交流。

國民黨說，本次論壇應為單純民間交流，任何一方都不應該藉機從事政治宣傳，使交流變調，國民黨採取理性務實的態度，但更重視平等與尊嚴，這是兩岸交流的前提。追求台海和平絕不是單方面的卑躬屈膝，不是以退讓換取和平，而是希望以溝通對話換取和平，以厚植國防力量保障和平。

對於大陸央視影片，國民黨嚴正譴責，這樣的言論不僅無助良性互動，扭曲追求和平原意，傷害兩岸人民感情，對所有對和平仍保持期望者更是嚴重傷害。希望大陸能採取有效措施，導正視聽，創造和平互信互重氛圍。

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