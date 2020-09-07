蔣萬安聲量輾壓馬英九、羅智強　韓國瑜慘剩2%僅贏1人





▲蔣萬安。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨6日舉辦全代會，但國民黨北市黨部黃呂錦茹證實，立委蔣萬安表態參選下屆台北市長，引發討論。對此，臉書粉專「聲量看政治」分析，國民黨全代會後，蔣萬安一人囊括全黨政治人物29.55%的新聞聲量，超越前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜。

「聲量看政治」指出，國民黨全代會，會中雖然通過4大改革結論，確定延續以中華民國憲法為基礎的九二共識、尊重中華民國存在等8大主張，但2022年台北市長選舉人選則備受關注，根據新聞聲量顯示，國民全代會中目前幾位黨內政治要角的新聞聲量，仍以黨主席江啟臣聲量最大，佔了6日國民黨新聞的31.81%，其次是被證實準備參選2022台北市長選舉的蔣萬安，佔6日國民黨新聞的29.55%。

該粉專提到，第三名是前總統馬英九，佔國民黨新聞的10.82%，前主席朱立倫與洪秀柱則分佔第四、第五名，佔國民黨新聞的8%與7.44%，而同樣有意競逐台北市長的國民黨台北市議員羅智強僅佔3.06%，新北市長侯友宜僅3%，連勝文與韓國瑜聲量更小，都只有2.55%與2.24%，最後則是前立法院長王金平，僅佔1.52%。

▲「聲量看政治」分析國民黨全代會政治人物新聞聲量，點圖可放大。（圖／翻攝自Facebook／聲量看政治）

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