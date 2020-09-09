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總統府：王金平上個月曾跟蔡英文報告應邀出席海峽論壇

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▲總統府發言人張惇涵。（資料照／記者黃國霖攝）

▲總統府發言人張惇涵。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國大陸福建省廈門市20日將召開第12屆「海峽論壇」，國民黨派出前立法院長王金平率團前往。總統府發言人張惇涵9日表示，王金平上個月曾向總統蔡英文提到可能應邀出席海峽論壇，但蔡英文沒有對此表達任何評論或指示，在兩岸關係議題上，蔡英文始終認為台灣所有的政黨都應秉持「對內良性競爭，對外團結一致」的基本原則，全力支持由政府主導的兩岸關係。

張惇涵表示，蔡英文時常傾聽社會各界賢達意見，作為施政相關參考，對於王金平代表國民黨率團參加海峽論壇一事，並無報載總統約見王金平的情事。不過，基於對前國會議長的尊重，蔡英文上個月曾接見王金平並就政經局勢傾聽其看法，會晤過程中，王金平曾提及他可能應邀出席海峽論壇一事，蔡英文對此則沒有表達任何評論或指示。

對於王金平表示行前或行後願見蔡英文一事，張惇涵則指出，總統府的立場是國民黨是一個人民團體，此次參與海峽論壇也是國民黨及王金平的自主決定，並無向總統請見或報告的需要，而國民黨作為一個政黨，應該向台灣人民說明清楚此行交流的內容，以及其相關的政策主張，讓社會各界公開檢視公評。

張惇涵表示，關於兩岸相關交流，總統府的立場向來都是，只要是兩岸民間的正常往來與交流，應該被正面看待，但兩岸雙方應該進行良性、不預設政治前提、有意義的對話跟交流，這對兩岸人民之間相互了解的增進，才有正面的幫助；雙方也應該共同致力兩岸關係的和平穩定發展。

張惇涵也強調，在兩岸關係的處理上，總統府始終也認為，台灣所有的政黨都應秉持「對內良性競爭，對外團結一致」的基本原則，不分朝野，跟台灣人民站在一起，全力支持由政府主導的兩岸關係，任何涉及公權力的兩岸事務，都必須由兩岸政府溝通務實解決，以確保國民的福祉。

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