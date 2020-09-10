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江啟臣回歸「九二路線」打通王金平赴陸之行　官員：替北京送暖

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▲▼國民黨全代會,國民黨歷任黨主席。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨日前舉行全代會。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

在國民黨主席江啟臣表態回歸前總統馬英九「九二共識路線」後，也邀請前立法院長王金平率團出席海峽論壇。對此，熟悉兩岸事務官員表示，國民黨訪團對北京來說，不啻是「嚴冬送暖」。

針對國民黨出席海峽論壇，兩岸事務官員指出，北京一直都給拒絕「九二共識」的江啟臣冷屁股貼，多次拒絕他的訪問；這也迫使他在國民黨全代會上，在前總統馬英九面前回歸效忠「九二共識」，這也才讓北京同意「開門」放行。

兩岸事務官員指出，其實大陸之所以大張旗鼓表達歡迎，官媒也大篇幅報導，其實也反映出北京當前國際處境正備受嚴厲挑戰；即便近期派出外交系統高層王毅、楊潔篪親征歐陸，有意緩和近來國際對大陸各種單邊作為的反彈。

兩岸事務官員說，光是從公開訊息就可得知，這兩位外交系統高層訪歐陸的效果，確實不如預期；反之，國民黨現在出團出席海峽論壇，對於北京而言，不啻是「嚴冬送暖」。

官員分析，年初時，台灣人才以懸殊的差距擊敗國民黨，也形同是對親中路線的再次否決。而國民黨在這個時候組團前往，至少可以讓北京的對台政策，顯得沒有那樣「一敗塗地」。

至於王金平早在8月「請見」總統蔡英文時，就已經告知他有可能受邀出席海峽論壇一事。如今，在江啟臣回歸馬英九「九二共識路線」之後，終成北京放行最後關鍵，但也反而讓王金平變成是在替馬英九的「九二路線」與黨內深藍路線背書。

熟悉兩岸事務官員指出，也因此才會有特定人士對外放話，故意把王金平「請見」蔡英文，說成是蔡英文「約見」王金平；目的是把政府賦予角色，看似代表國家，從「簡配」升級到「全配」，讓他此行「賦予意義」。

▼王金平、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

▲▼王金平、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

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