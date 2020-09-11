打破玻璃、鋼釘封門　國民黨杯葛陳菊人事案僅賠41萬

▲國民黨日前反對陳菊人事案大鬧議場，需賠償41萬修繕費。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨立法院黨團日前為抗議監察院長陳菊的人事案，佔領有文資身分「歷史建築」立法院議場，還打破玻璃、鋼釘封門、噴漆等；但立法院屬歷史建物，破壞行徑可依《文資法》第28、106條開罰，最高可處30萬至200萬元罰鍰。北市文化局11日邀集文資委員召開諮詢會，並找來國民黨黨團、立法院總務處說明；最後因破壞物件不屬歷史建築附屬設施，決議不開罰，但國民黨團仍需支付41萬元修繕費用。

今出席人有文資委員劉淑音、薛琴、劉宗德、詹添全，國民黨團總召林為洲，立法院總務處派秘書。文化局副局長田瑋會後受訪表示，國民黨6月28日破壞主席台、地毯、皮門、窗簾、椅子、麥克風系統等；7月15日破壞玻璃、窗簾、主席台、擴音設備、計時器，2次合計約41萬元。立院總務處9月7日已向國民黨團索賠，林為洲也說會支付。

田瑋指出，最主要的問題還是《文資法》第106條，是否損及歷史建築，林為洲主張沒有損及建物本體，立院總務處則說這次國民黨團破壞得較嚴重。至於為何不循文資法，先向上呈報核准後再修復？總務處則說認為國民黨團損壞的是「設備」，而非建物設施；對此，田瑋坦言，確實比較難界定。

儘管因遊走法律邊緣而未滿足開罰條件，但文資委員在會中仍表達不滿，質疑立委身為民意代表卻還遊走在法律邊緣，「對於文資的態度非常不好」，建議文化局和立院總務處在結案後，即刻修改維護辦法，確認立法院中哪些屬於設施、設備，應該嚴格執法、下不為例。