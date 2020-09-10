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獨／王金平海峽論壇見全國政協主席　替綠營傳話「延續ECFA」

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▲▼汪洋、王金平。（合成圖／翻攝CCTV、記者呂佳賢攝）

▲大陸全國政協主席汪洋、立法院前院長王金平。（合成圖／翻攝CCTV、記者呂佳賢攝）

記者徐政璿／台北報導

第12屆「海峽論壇」9月20日於福建省廈門市舉行，國民黨特別請前立法院長王金平擔任代表團團長出席，王金平表定16日出發，經2天隔離後，有望在18或19日與大陸全國政協主席汪洋會面，涉台系統判斷，王金平屆時有望替綠營傳達「延續ECFA」的聲音。

國民黨在今年初總統大選戰敗後，江啟臣、林為洲、蔣萬安、柯志恩、李彥秀等青壯派「五人幫」不再提「九二共識」，但黨內大老如馬英九反彈十分激烈。

根據往例，在國民黨主席出爐後，大陸共產黨中央委員會總書記習近平都會發出賀電，今年的國民黨主席補選結果於3月7日出爐，國民黨卻未收到賀電，反而是國台辦以發言人朱鳳蓮的名義發布新聞稿回應，呼籲江啟臣珍惜，並維護國、共兩黨「堅持九二共識、反對台獨」的政治基礎。

由於此一情勢演變引發黨內對於江啟臣兩岸路線的疑慮，因此江啟臣此次請王金平出馬率團參加海峽論壇，在兩岸也引起格外的注意。

據了解，王金平代此行是針對經貿和民生與對岸進行交流，但也可望與大陸全國政協主席汪洋會面，有機會藉此表達國民黨全代會通過「維持九二共識」的立場。

國民黨人士強調，由秘書長李乾龍當副團長，也強化該團的代表性。熟悉黨務人士分析，王金平手上養了一批黨員，江啟臣拉攏王金平，對自己明年競選黨主席也會多少有幫助。

另外，有涉台系統人士認為，王金平長期和綠營交好，必會向民進黨透露和中共之間的談話內容，民進黨也不反對王金平去。因此，陸委會原先透過新聞稿警告，若配合海峽論壇，恐會以《反滲透法》及《國安法》法辦。但國民黨宣布由王代表前往後，陸委會立即修正說詞，改稱日前只是提醒相關人士，並非禁止參加海峽論壇。

涉台系統判斷，王金平開啟久違的兩岸對話，屆時汪洋的論述，不會強硬但也不會示好，更多是兩岸立場上的論述或重申，會給足王金平面子。

涉台系統透露，王金平會替綠營向中共強調蔡英文的四個原則「和平、對等、民主、對話」，更重要的是，陸委會在今年3月的國安會報中預判，中國大陸可能以停止ECFA窒息台灣經濟，民進黨也希望大陸不要單方面中止對雙方都互惠的ECFA，王金平屆時將扮演雙方之間的橋樑。

ECFA全名為「兩岸經濟合作架構協議」，是馬英九政府於2010年6月29日與中國大陸所簽訂，目的在於消弭兩國間貿易和投資的障礙，內容包括貨品貿易、服務貿易、投資保障、爭端解決等；其中，《服貿協議》雖然於2013年完成簽署，但2014年發生「318」佔領立法院的抗議行動，至今未完成立法程序。

根據ECFA協議第16條的終止條款，「一方終止本協議應以書面通知另一方。雙方應在終止通知發出之日起30日內開始協商。如協商未能達成一致，則本協議自通知一方發出終止通知之日起第180日終止」。換言之，陸方可以書面的方式終止，而被通知方要求協商，通知方不得拒絕。

▼國民黨主席江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中國國民黨第20屆中央評議委員會第四次會議，會議推舉許水德為會議主席，會議開始由黨主席江啟臣致詞。（圖／記者湯興漢攝）

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