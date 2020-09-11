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王金平訪陸遭央視稱「這人」　學者示警：還去嗎？小心繼續被糟蹋

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▲▼柯文哲出席2019台灣醫療科技展 王金平堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王金平。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

立法院前院長王金平率團參加海峽論壇，卻遭大陸官媒稱「這個人來求和」，引發藍綠抗議。對此，學者台師大政研所教授范世平分析，王金平成了「裡外不是人」，若仍執意要去小心會被繼續糟蹋。

范世平指出，王金平要代表國民黨參加「海峽論壇」，他明明有名有姓，卻被中國最大官媒「央視」稱「這人」，難道王金平這三個字羞於見人？王金平被「央視」稱來中國「求和」，等於是跪地求饒、搖尾乞憐，王成了汪精衛第二。

范世平也說，王金平為了自抬身價，在8月見了蔡英文，還對外公開，這兩天又說回台後可向蔡報告，一副「銜命密使」的姿態，結果被「央視」狠狠打臉，王金平把中國人當塑膠嗎？當白癡在耍嗎？竟敢幫不共戴天的民進黨傳話，還得意洋洋。

隨後，媒體報導王金平要幫民進黨傳話延續ECFA，但被府方否認，國民黨內部也有不滿聲音；范世平表示，王怎麼在幫民進黨？難怪王要向江啓臣表明沒幫蔡傳話，王成了「豬八戒照鏡子」裡外不是人。

范世平分析，近來中國對台工作鷹派佔了上風，軍方與王滬寧掌管的宣傳系統，凌駕了鴿派的政協與國台辦系統，所以鴿派想扳回一城就邀請王金平來廈門。但鷹派當然不答應，軍方這兩天密集派飛機繞台，證明王金平要來中國求和也沒用，「央視」更是表明王不必來了。

范世平認為，打王金平報告的肯定是台灣統派，他們本來是這場「海峽論壇」的主角，現在被這個「藍皮綠骨」的王金平喧賓奪主，豈能坐視？他提到，王金平縱橫台灣政壇數十年，鬥馬英九綽綽有餘，但對水很深的共產黨顯然不了解。王還要去廈門嗎？小心繼續被糟蹋。

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