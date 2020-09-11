王金平出訪…陸官媒稱「這人來求和」　林楚茵批：鬼才要跟你求和

▲王金平。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

立法院前院長王金平將率團出席海峽論壇，而大陸媒體卻稱是來「這人來求和」，引發藍綠抗議。對此，民進黨立委林楚茵在臉書酸，「農曆七月鬼話連篇」、「鬼才要跟你求和」。

大陸以「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」為標題，形容王金平率團參加海峽論壇。民進黨立委王定宇無奈表示，國民黨何苦去當中國共產黨的遮羞布，去當中共的大內宣、外宣道具，讓人不解又憤怒。

王定宇也說，王金平前院長竟然在中共官媒口中叫做「這個人」，絲毫沒有基本的尊重，奉勸王院長，還來得及，宣佈不去了吧！

林楚茵也在臉書抨擊，在共軍頻繁騷擾台灣的時刻，國防部、外交部都正為了這件事情疲於奔命，但台灣卻有如此的豬隊友，一心要將台灣往中共送。

林楚茵認為，「海峽論壇就是統戰論壇！請國民黨不要再違背民意，一昧討好習大大」，現在宣布不參加海峽論壇還來的及，請國民黨回頭是岸吧！「農曆七月鬼話連篇」、「鬼才要跟你求和」。

對於大陸央視影片，國民黨嚴正譴責，這樣的言論不僅無助良性互動，扭曲追求和平原意，傷害兩岸人民感情，對所有對和平仍保持期望者更是嚴重傷害。希望大陸能採取有效措施，導正視聽，創造和平互信互重氛圍。

王金平16日將率國民黨代表團，赴福建廈門出席「海峽論壇」，他昨（10）日與國民黨主席江啟臣私下會談，保證「蔡總統絕對沒有要我傳話」強調自己是以黨的名義參加，會以黨的利益為主。此外，王金平和黨務高層皆表示，講稿中不會出現「九二共識」相關內容。

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