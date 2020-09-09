朱立倫力挺王金平出席海峽論壇：兩岸不可能斷絕往來

記者楊蕓／台北報導

立法院長王金平將代表國民黨率團參加海峽論壇。前新北市長朱立倫9日受訪時表示，兩岸不可能斷絕往來，更不應該形成敵對、對抗態度，對於各種溝通管道仍然歡迎，他也相信王金平會堅持以台灣為主、對人民有利的立場，絕不會違反黨章。

▲前新北市長朱立倫參訪故宮。（圖／記者黃國霖攝）



第十二屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行，國民黨主席江啟臣昨宣佈由王金平擔任國民黨代表團團長。王金平表示，這次海峽論壇是重要機會，讓兩岸之間有一個互相交流場合，當然這次因為中美發生緊張關係，連帶對台灣造成相當程度的影響，兩岸官方沒有直接聯繫，國民黨更需要主動來擔任重要責任，互相了解溝通，希望能緩和兩岸緊張情勢。

對於王金平此行可能會與大陸全國政協主席汪洋會面，朱立倫表示，王金平是代表國民黨去的，相信他會堅持以國民黨黨章規定，以台灣為主、對人民有利的立場，絕不會違反黨章，大家放心。

「兩岸不可能斷絕往來，兩岸更不應該形成敵對、對抗態度。」朱立倫強調，對於各種溝通管道仍然歡迎，但是會以堅定、堅持中華民國的立場，以台灣為主、對人民有利的立場是不會改變的。

至於是否擔心王金平回來後，被綠營扣紅帽子，朱立倫則說，只要堅持立場不變，以黨章規定、對台灣民眾負責，相信民眾一定會了解，我們就是希望兩岸和平。

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