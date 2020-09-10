幕後／王金平赴海峽論壇變幫「九二共識」背書　想拖蔡英文下水





▲王金平、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陶本和／台北報導

近期有特定人士放話稱，總統蔡英文「約見」立法院長王金平談及海峽論壇一事。但事實上，此舉只被認為是「加值」行為，因為在國民黨主席江啟臣宣告「回歸馬英九路線」後，導致王金平此行反而變成是在替馬英九「九二共識」背書，若把蔡英文拖下水，刻意讓政府在當中有角色，才讓此行賦予意義。

蔡英文於8月份時，確實有接見王金平，但主被關係是由王金平「請見」總統，而府方基於前國會議長的尊重而接見。在雙方會晤過程中，蔡英文主要是了解王金平對當前政治、經濟局勢的看法。

在會晤中，王金平主動向蔡英文告知，他應邀出席海峽論壇一事，而蔡英文也僅被告知此事，並未有其他評論與指示。

不過，這幾天卻有特定人士在外放話，聲稱王金平是被蔡英文「約見」，這明顯與事實不符。熟悉兩岸事務官員指出，從蔡英文到陸委會主委陳明通，都否認「約見」，倒是證實王金平的「請見」，更遑論有所謂「給予指示」。

官員說，北京一直以來都給一度要拒絕「九二共識」的江啟臣冷屁股貼，多次婉拒江啟臣訪中，這次江啟臣於國民黨全代會上，正式在馬英九面前宣示效忠「九二共識」，才讓北京「打開閘門」放行。

換言之，江啟臣勉予同意馬英九的「九二共識」路線下，成為北京對這趟行程開綠燈的關鍵。這也就意味著，如果王金平就如此銜江啟臣之命出發，等於是幫馬英九、黨內深藍立場背書。

特別是，所謂馬英九的「九二路線」立場，在今年選舉已被台灣人正式拒絕，如果王金平此行變成因為江啟臣「回歸馬英九路線」而成行，這對國民黨會是傷害，對王金平也不公平。

因此，對於特定人士放話是蔡英文「約見」，兩岸事務官員分析，從此動作上看來，只是替王金平個人此行「加值」，把政府賦予角色，看似代表國家，從「簡配」升級到「全配」，讓他此行「賦予意義」。

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