國民黨製瘦肉精懶人包　週六起全台連署拚明年8月公投

記者徐政璿／台北報導

國民黨全代會後正式發動「捍衛台灣豬，萊豬不要來」反美豬公投，12、13日於全台22縣市同步發起第一階段連署，在傳統市場、區黨部、宮廟等設置上百個連署站。國民黨11日表示，蔡英文政府完全無視人民健康與國會監督的政府，國民黨將串聯全台連署，明年8月28日就能用公投收回對蔡政府的授權。

國民黨表示，黨主席江啟臣於9月6日全代會宣告啟動捍衛食安公投連署，國民黨本週末即將進行第一階段連署，把握週六、日兩天時間，目標完成1萬份以上連署書。

國民黨指出，江啟臣預定（週六）12日前往3個連署點，分別為上午8時30分至台北市文山區木新市場；9時30分至新北市中和區華新市場口；11時抵達桃園市南崁菜市場。並將於週日（13日）上午8時30分前往台中市豐原區第一市場土地公廟旁連署點，號召民眾參與連署。

國民黨痛批，蔡英文總統在事先沒有與民眾或相關產業溝通，也完全排除最高民意機關立法院的討論下，直接拍板開放瘦肉精豬肉進口，粗暴決定國人健康與台灣的未來，且看不到任何影響評估就逕行宣布開放，明顯違反食品安全衛生管理法規定。

國民黨強調，國人豬肉食用量大，豬肉類的加工食品多，且國人愛吃內臟，令人憂心開放美豬導致國人攝入萊克多巴胺的負面影響與傷害。此外，政府有關美豬油脂標示與否的決策倉促反覆，豬肉原產地標示的規範也混亂無章，呼籲全民為了自己與下一代的健康站出來，參與連署與公投，將拒絕瘦肉精美豬進口成為全民共識。

▼國民黨發起食安公投捍衛民眾權益。（圖／翻攝國民黨臉書）