他豪宅內「22刀捅爆紅杏妻」　羽絨被蓋屍陪躺…血腥床照傳家庭群組

▲宋男在豪宅內22刀捅爆妻子。（圖／示意圖／翻攝自Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

由愛生恨，嫉妒成仇最後卻釀成家庭悲劇。一戶華裔人家在英國倫敦東部發生「醋殺」妻子的悲劇。54歲的宋男（Yi Xing Song）懷疑35歲妻子王女（Li Qing Wang）與別的男人約會，兩人爆發口角之後，宋男22刀刺死妻子，接著將屍照直接傳到家庭群組內，讓所有家人一片震驚。

根據英國《鏡報》報導，今年2月，宋男因為懷疑妻子當時可能與別的男人約會，兩人在豪宅別墅爆發口角之後，他拿了小刀連續狂刺妻子22刀，造成王女失血過多當場身亡，事後宋男也沒有感到後悔或擔心，竟拿了手機拍下王女慘死的畫面，直接將照片發到有父親、妹妹、姪女在內的家族群組中。

事件爆發後，宋男遭到逮捕，他在法庭上表示，「絕對相信妻子有背叛他」，而在案發當下宋男曾喝了許多酒，在意識不清的情況下對王女下手。據悉，宋男將屍體照片發到群組之後，拿了羽絨被將妻子屍體蓋住，接著自己躺在旁邊，直到警方到場時，宋男更假裝自己「暈厥過去」。

法官希倫（John Hillen）表示，案發過後，宋男無視其他家屬的感受，直接躺在屍體旁邊，也並未通報，做法令人感到相當可惡且不寒而慄，以殺人罪起訴後，判處無期徒刑。

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